カザフスタン・アスタナ、2026年7月2日 /PRNewswire/ -- Wilert Puriwat教授（チュラロンコン大学学長）が、2027年から2029年の任期においてAsian Universities Alliance（AUA）の会長に選出され、この地域連盟を率いる初のタイの大学指導者となりました。この選出は、6月上旬にアスタナのナザルバエフ大学で開催されたAUA Presidents Forum 2026の一環として行われたAUA Board Meeting 2026において、全会一致で承認されました。

このフォーラムは、「未来の大学を形作る：産学連携とガバナンスの革新（Shaping Future Universities: Industry Engagement and Governance Innovation）」というテーマのもとで開催され、アジア各地の主要な教育機関の学長や幹部が一堂に会し、高等教育と大学ガバナンスの今後の方向性について議論を交わしました。

チュラロンコン大学学長がアジア大学連盟の会長に選出

2017年に設立されたAUAは、アジア各地の国・経済圏の15の主要大学で構成されています。加盟機関には、清華大学、北京大学、シンガポール国立大学、東京大学、ソウル大学校、マラヤ大学、その他の著名な教育機関が含まれています。同連盟は、高等教育、研究、イノベーション、学術交流における協力のプラットフォームとして機能しています。同連盟は、アジア全域における高等教育、科学、技術、経済開発の分野での連携を強化するとともに、国際社会における同地域の役割を高めることを目的として設立されました。

チュラロンコン大学は、同連盟においてタイから唯一の創設加盟校です。Wilert教授の選出により、タイの教育機関が同組織の最高位のリーダー職に就くのは今回が初めてとなりました。

フォーラムの中で、Wilert教授は「未来の大学ガバナンスモデル（Future University Governance Models）」について自身のビジョンを発表し、急速に変化するグローバル環境に大学が適応するためのアプローチを概説しました。同氏のプレゼンテーションは、機関としてのレジリエンス、イノベーション、および産業界や社会との連携を強化することを目的としたガバナンス戦略に焦点を当てたものでした。

AUA会長への就任は、チュラロンコン大学およびタイの高等教育界にとって重要な節目となり、タイの大学指導者が、アジアで最も著名な教育機関の一部を結集するネットワークの舵取りを担うことになります。Wilert教授は現在、Council of University Presidents of Thailand（CUPT）の会長、Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning（ASAIHL）の会長、2025年から2030年までの任期でAsia-Europe Meeting Lifelong Learning Hub（ASEM LLL Hub）の会長を務めています。

1917年に設立されたチュラロンコン大学は、タイ最古の大学であり、来年で創立110周年を迎えます。

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center