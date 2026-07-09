GAC logra un sólido rendimiento en el primer semestre con una expansión global acelerada

GUANGZHOU, China, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Según el boletín de producción y ventas de junio publicado por GAC Group, las ventas totales de vehículos del Grupo en el primer semestre alcanzaron las 773.100 unidades, lo que supone un aumento interanual del 2,35%, de las cuales el 62,82% correspondieron a vehículos de bajo consumo y de nuevas energías.

Impulsadas por el plan "Panyu Action", las ventas de las marcas propias de GAC se aceleraron hasta alcanzar las 346.000 unidades en el primer semestre, un 35,69% más que el año anterior. En julio, la producción acumulada de GAC superará los 30 millones de unidades, marcando un nuevo hito en su desarrollo a gran escala.

Los mercados internacionales se convirtieron en el segmento de mayor crecimiento de GAC, con exportaciones de marcas propias que alcanzaron las 121.500 unidades entre enero y junio, lo que supone un incremento del 132%.

En el primer semestre, GAC registró un crecimiento de ventas concentrado en los mercados internacionales, con un alto crecimiento simultáneo en cinco regiones principales: América, Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y Europa. En México, los modelos AION UT y AION ES se ubicaron entre los tres primeros en los segmentos B y C de vehículos eléctricos puros, respectivamente. En Bolivia, los modelos GAC S7 y AION UT fueron nombrados los modelos híbridos enchufables y eléctricos puros más vendidos del año en el país, mientras que GAC ha mantenido la posición número 1 en ventas entre las marcas chinas de vehículos de pasajeros en el mercado local durante varios meses consecutivos. En Brasil y Colombia, las ventas de GAC en junio aumentaron un 1.129 % y un 804 % con respecto al mes anterior, respectivamente, mientras que Uruguay registró un aumento interanual del 254 % en junio.

En la región de Asia-Pacífico, la participación de mercado de GAC alcanzó nuevos máximos en múltiples mercados. En la RAE de Hong Kong, la participación de mercado de vehículos eléctricos de GAC superó el 11 % de enero a mayo; Las ventas de Tailandia aumentaron un 207% mes a mes en junio y las ventas de Singapur crecieron un 77%. En Medio Oriente y África, tras un aumento de las ventas regionales del 282 % en enero-febrero, el EMZOOM encabezó el mercado de SUV del segmento B del Líbano en mayo, mientras que las ventas de Etiopía aumentaron un 510 % mes a mes en junio.

En Europa, GAC ha desarrollado una cadena de suministro integral que abarca desde la producción local hasta la venta minorista, habiendo entrado en Italia, Reino Unido y España, y posicionándose en segundo lugar entre las marcas chinas de vehículos eléctricos en Grecia en junio. Mientras tanto, el AION UT comenzó su producción en su planta de ensamblaje en Austria.

De cara al segundo semestre, GAC Group seguirá aprovechando su mayor fortaleza en productos y sistemas para crear valor en movilidad que supere las expectativas de los clientes.

Para más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en redes sociales.