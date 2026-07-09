GAC affiche de solides résultats au premier semestre et accélère son expansion mondiale

GUANGZHOU, Chine, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Selon le bulletin de production et de ventes du mois de juin publié par le groupe GAC, les ventes totales de véhicules du groupe au premier semestre ont atteint 773 100 unités, soit une hausse de 2,35 % en glissement annuel, les véhicules économes en énergie et à énergie nouvelle représentant 62,82 % des ventes totales.

Grâce au plan « Panyu Action », les ventes des marques propres de GAC ont progressé pour atteindre 346 000 unités au premier semestre, en augmentation de 35,69 % par rapport à la même période de l'année précédente. En juillet, la production cumulée de GAC devrait dépasser les 30 millions d'unités pour marquer une nouvelle étape importante dans son développement à grande échelle.

Les marchés étrangers sont devenus le segment de GAC qui a connu la plus forte croissance, avec 121 500 unités exportées sous marque propre entre janvier et juin, soit une hausse de 132 %.

Au cours du premier semestre, GAC a enregistré une croissance soutenue de ses ventes sur l'ensemble des marchés étrangers, dominée par une forte progression simultanée dans cinq grandes régions : les Amériques, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Au Mexique, les modèles AION UT et AION ES se sont respectivement classés parmi les trois premiers sur les marchés des véhicules 100 % électriques des segments B et C. En Bolivie, les modèles GAC S7 et AION UT ont été le modèle hybride rechargeable et le modèle 100 % électrique les plus vendus de l'année, tandis que GAC occupe depuis plusieurs mois sur le marché local la première place des ventes parmi les marques chinoises de véhicules particuliers. Au Brésil et en Colombie, les ventes de GAC ont bondi respectivement de 1 129 % et 804 % par rapport au mois précédent, tandis qu'en Uruguay, elles ont enregistré une augmentation de 254 % en glissement annuel.

Dans la région Asie-Pacifique, la part de marché de GAC a atteint de nouveaux sommets sur plusieurs marchés. Dans la région administrative spéciale de Hong Kong, la part de marché de GAC dans le segment des véhicules électriques a dépassé les 11 % de janvier à mai ; en Thaïlande, les ventes ont bondi en juin de 207 % par rapport au mois précédent, tandis qu'à Singapour, elles ont progressé de 77 %. Au Moyen-Orient et en Afrique, après une hausse régionale des ventes de 282 % en janvier et février, l'EMZOOM s'est hissé en tête du marché libanais des SUV du segment B en mai, tandis qu'en Éthiopie, les ventes ont bondi en juin de 510 % par rapport au mois précédent.

En Europe, GAC a mis en place un réseau couvrant l'ensemble de la chaîne, de la production locale à la vente au détail. La marque s'est implantée en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne, et s'est classée deuxième parmi les marques chinoises de véhicules électriques en Grèce au mois de juin. Par ailleurs, la production de l'AION UT a démarré à l'usine de pièces détachées de GAC en Autriche.

Pour le second semestre, le groupe GAC continuera à tirer parti des atouts consolidés de ses produits et systèmes afin de créer dans le domaine de la mobilité une valeur ajoutée qui dépasse les attentes des clients.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulter le site https://www.gacgroup.com/fr ou suivez-nous sur les médias sociaux.