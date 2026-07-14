三一巴西製造工廠首台挖掘機與商用車樣機下線

依托巴西製造基地，三一能夠降低跨境物流與進口關稅成本、縮短設備交付週期，為本地客戶提供更優質的服務。該基地集生產、銷售、服務於一體，全面強化三一在拉美地區的供應鏈韌性與市場競爭力。自進入巴西市場以來，三一始終深耕本地銷售、本地製造與本地服務。坎皮納斯工廠投產標誌三一在當地擁有了全鏈條自主生產能力。

製造本地化只是三一深耕巴西市場長期戰略的一環。該公司還在本地運營、銷售渠道、金融服務等領域持續加大投入。目前三一巴西員工本地化率達80%，已在全國搭建起數十家經銷商網絡。該工廠現已直接創造約200個就業崗位，未來還將新增數千個工作機會。

此外，三一巴西銀行(SANY Banco)於2025年獲巴西央行批准，2026年初正式開業，可為當地客戶提供適配本地市場的設備、維保、金融一站式綜合解決方案。

三一拉美區董事長曹特、項目總經理陳偉表示，一期各產線現已具備基礎生產能力，基地二期規劃也已同步啟動。後續基地將逐步引入更多品類產品，進一步豐富三一在巴西的產品矩陣。

他們表示：「未來，三一將以坎皮納斯製造基地為區域核心，持續深化本地化生產，為全拉美客戶提供高品質工程機械產品。」

SOURCE 三一集團