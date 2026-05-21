三一集團在2026全球礦業峰會展示智能綠色採礦技術

峰會現場，三一展出全系列大型礦卡產品矩陣，並正式發佈SRT100S混動礦卡，樹立百噸級細分市場新標桿。

SRT100S專為嚴苛採礦作業環境打造，搭載混動直驅系統與大扭矩電機，整體作業效率提升10%。車輛最高時速可達50公里，滿載狀態下最大爬坡度30%，複雜地形工況均可強勁作業。該車配備雙發動機增程器、高倍率電池系統與智能能源管理體系，可將能耗成本降低20%。

憑借持續創新，三一目前已佔據大噸位電動礦卡全球市場份額的35%以上。SET240S、SET150S等多款混動礦卡已在國際頭部礦山投入使用，實測燃油節省率達10%至20%，維護成本最高降幅30%，其可靠性和性能贏得了客戶的高度認可。

以創新與綜合能源方案賦能綠色採礦發展

在智慧採礦領域，三一開發了集自動駕駛、遠程操作和大數據平台於一體的綜合解決方案。本次展示的智慧採礦解決方案集成了無人駕駛礦車、雲端調度、車挖協同與車路協同、遠程控制和地圖採集，可適配各類智能化礦山作業場景。

現場同時展出三一首款純電無人駕駛礦車SKT145Ei。該車支持現場與遠程接管、全自動無人駕駛模式，可靈活適配各類礦山作業場景。目前，三一智能採礦方案已落地全球20餘座大型露天礦山，管控智能設備超5000台，大幅提升礦山作業安全性、產能與運營效率。

此外，三一還推出業內領先的「源-網-荷-儲」一體化解決方案，將清潔能源技術與採礦裝備相結合，搭建涵蓋核心設備、能源管理與全生命週期服務的一站式生態體系。

本次峰會彰顯了三一在智能綠色採礦一體化解決方案領域日益增強的實力。展望未來，三一將繼續推進其電動化與智慧礦山戰略，推動全球礦業邁向更綠色、更智能、更低碳的未來。

SOURCE 三一集團