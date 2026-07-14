L'usine de fabrication de SANY au Brésil lance ses premières pelles hydrauliques et ses premiers véhicules utilitaires

Ce lancement marque une étape décisive dans l'expansion des activités de production de l'entreprise en Amérique latine

CAMPINAS, Brésil, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY a récemment annoncé que son usine de fabrication située à Campinas, dans l'État de São Paulo, au Brésil, avait achevé l'assemblage et la mise en service de ses premières pelles hydrauliques et de ses premiers véhicules utilitaires. Cette étape marque une avancée importante dans l'extension de la présence industrielle de SANY au Brésil et dans le soutien à sa croissance continue en Amérique latine.

SANY Brazil Manufacturing Plant Delivers First Equipment

Le site de la première phase, d'une superficie de 350 000 mètres carrés, comprend deux chaînes de montage dédiées aux pelles hydrauliques et aux véhicules utilitaires, avec une capacité de production annuelle de 3 500 unités. La chaîne de montage des pelles hydrauliques dispose d'une capacité annuelle prévue de 1 500 unités, tandis que celle des véhicules utilitaires est conçue pour une production annuelle de 2 000 unités. Ce site permettra à SANY de mieux répondre aux besoins de ses clients au Brésil et sur les marchés voisins d'Amérique latine.

Ses sites de production localisés au Brésil permettront à SANY de réduire les coûts liés à la logistique transfrontalière et aux droits d'importation, de raccourcir les délais de livraison et de mieux répondre aux besoins de ses clients locaux. Le site de Campinas regroupera les activités de fabrication, de vente et de services, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement et la compétitivité de SANY dans toute l'Amérique latine. Depuis son entrée sur le marché brésilien, SANY s'est concentré sur les ventes, la fabrication et le service après-vente au niveau local. Le lancement de la production sur le site de Campinas permet à SANY de disposer d'une capacité de fabrication de bout en bout dans la région.

La délocalisation de la production n'est qu'un des piliers de l'engagement à long terme de SANY envers le Brésil. L'entreprise a également réalisé d'importants investissements dans ses activités locales, ses canaux de distribution et ses services financiers. Aujourd'hui, 80 % des employés de SANY Brésil sont recrutés localement, et l'entreprise a mis en place un réseau de plusieurs dizaines de concessionnaires à travers le pays. L'usine a déjà créé environ 200 emplois directs, et des milliers d'autres devraient voir le jour à l'avenir.

Par ailleurs, SANY Banco, qui a obtenu l'agrément de la Banque centrale du Brésil en 2025 et a officiellement démarré ses activités début 2026, propose à ses clients locaux des solutions intégrées en matière d'équipements, de services et de financement, adaptées au marché local.

Cao Te, président de SANY pour l'Amérique latine, et Chen Wei, directeur général du projet, ont déclaré que les lignes de production de la première phase étaient désormais opérationnelles, tandis que la planification de la deuxième phase du site a également commencé. D'autres catégories de produits seront progressivement introduites afin d'élargir encore davantage l'offre de SANY au Brésil.

« À l'avenir, SANY s'appuiera sur l'usine de Campinas pour en faire un pôle de production régional, permettant ainsi de renforcer davantage la production locale et de fournir des produits de haute qualité à ses clients dans toute l'Amérique latine », ont-ils déclaré.