三一啟運拉美首個風電項目主要設備 助力全球能源轉型

這不是三一重能的第一次跨洋發運。自2022年加速出海以來，公司已在歐洲、南亞、中亞、非洲建立子公司和本地化團隊，形成了覆蓋全球主要市場的交付體系。目前，三一集團已在海外建立17個製造基地，擁有900余個服務網點及大約1000個備件倉庫。其全球競爭力已延伸至從研發設計、產品驗證、智能製造到保供交付能力的全價值鏈。

這些能力背後有重大技術設施作為支撐，包括全球首個風電行業葉片智能製造燈塔工廠、以及中國首創、全球最大的35兆瓦級六自由度整機試驗台。在更廣泛的重工裝備領域，三一近期向海外客戶交付了一台400噸級SY4000H液壓礦用挖掘機，標志著其在全球高端礦機市場取得重大突破。公司還在歐洲交付了首台SY1250H大型礦用挖掘機，目前該設備已在一座露天煤礦投入運營。

隨著可再生能源重塑全球格局，三一始終致力於交付賦能可持續發展、驅動產業進步的技術。通過與客戶、合作伙伴及當地社區的緊密協作，公司力求在產品與項目之外創造持久價值，助力構建經濟增長與生態責任協同共進的未來。

SOURCE 三一集團