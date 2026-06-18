三一啟運拉美首個風電項目主要設備 助力全球能源轉型

新聞提供者三一集團
18 6月, 2026, 17:59 CST
天津2026年6月18日 /美通社/ -- 三一集團旗下上市公司三一重能股份有限公司近日從天津港啟運其在智利首個風電項目PURRANQUE 18兆瓦風電項目的主要設備，並為該項目提供供貨、運輸、安裝一體化服務。依托成熟的物流規劃、無縫銜接的多式聯運協調及專業的本地清關支持，此次跨洋發運再次彰顯了三一的端到端交付能力。
智利是拉美能源轉型的先行者，政府目標2030年可再生能源占比達到70%，風能資源稟賦優越，政策框架清晰，為風電設備創造了穩定需求。針對本項目，技術方案根據智利獨特的地理氣候條件量身定制，確保設備在復雜環境下可靠運行。這種因地制宜的技術定制能力，正是中國風電企業贏得國際客戶信賴的關鍵所在。
這不是三一重能的第一次跨洋發運。自2022年加速出海以來，公司已在歐洲、南亞、中亞、非洲建立子公司和本地化團隊，形成了覆蓋全球主要市場的交付體系。目前，三一集團已在海外建立17個製造基地，擁有900余個服務網點及大約1000個備件倉庫。其全球競爭力已延伸至從研發設計、產品驗證、智能製造到保供交付能力的全價值鏈。
這些能力背後有重大技術設施作為支撐，包括全球首個風電行業葉片智能製造燈塔工廠、以及中國首創、全球最大的35兆瓦級六自由度整機試驗台。在更廣泛的重工裝備領域，三一近期向海外客戶交付了一台400噸級SY4000H液壓礦用挖掘機，標志著其在全球高端礦機市場取得重大突破。公司還在歐洲交付了首台SY1250H大型礦用挖掘機，目前該設備已在一座露天煤礦投入運營。
隨著可再生能源重塑全球格局，三一始終致力於交付賦能可持續發展、驅動產業進步的技術。通過與客戶、合作伙伴及當地社區的緊密協作，公司力求在產品與項目之外創造持久價值，助力構建經濟增長與生態責任協同共進的未來。
SOURCE 三一集團
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