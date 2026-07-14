La planta de fabricación de SANY en Brasil lanza sus primeras excavadoras y vehículos comerciales

Este logro representa un hito clave en la expansión manufacturera de la compañía en Latinoamérica

CAMPINAS, Brasil, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group ha dado a conocer recientemente que su planta de fabricación en Campinas, estado de São Paulo, Brasil, ha completado el ensamblaje y la puesta en marcha de sus primeras excavadoras y vehículos comerciales. Este hito es un enorme paso de cara a la expansión de la presencia manufacturera de SANY en Brasil y respalda su continuo crecimiento en toda Latinoamérica.

SANY Brazil Manufacturing Plant Delivers First Equipment

La primera fase de la planta, que cuenta con 350.000 metros cuadrados, incluye dos líneas de ensamblaje dedicadas a excavadoras y vehículos comerciales, con una capacidad de producción anual de 3.500 unidades. La línea de ensamblaje de excavadoras tiene una capacidad anual prevista de 1.500 unidades, mientras que la de vehículos comerciales está diseñada para una producción anual de 2.000 unidades. Esta planta permitirá a SANY ofrecer un mejor servicio a sus clientes en Brasil y los mercados latinoamericanos circundantes.

Gracias a sus operaciones de fabricación en Brasil, SANY reducirá los costes de logística transfronteriza y aranceles de importación, acortará los plazos de entrega y mejorará el servicio a los clientes locales. La planta de Campinas integrará la fabricación, las ventas y los servicios, fortaleciendo la cadena de suministro y la competitividad de SANY en toda Latinoamérica. Desde su entrada en el mercado brasileño, SANY se ha centrado en las ventas, la fabricación y el servicio locales. El inicio de la producción en la planta de Campinas le brinda a SANY una capacidad de fabricación integral en la región.

La localización de la producción es solo uno de los pilares del compromiso a largo plazo de SANY con Brasil. La compañía también ha realizado importantes inversiones en operaciones, canales de venta y servicios financieros locales. Actualmente, el 80% de los empleados de SANY Brasil son locales, y la compañía ha desarrollado una red de decenas de distribuidores en todo el país. La planta ya ha creado aproximadamente 200 empleos directos, y se esperan miles más en el futuro.

Además, SANY Banco, que recibió la aprobación del Banco Central de Brasil en 2025 e inició oficialmente sus operaciones a principios de 2026, ofrece a los clientes locales soluciones integradas de equipos, servicios y financiamiento adaptadas al mercado local.

Cao Te, presidente de SANY Latinoamérica, y Chen Wei, gerente general del proyecto, informaron que las líneas de producción de la primera fase ya están operativas y que se ha iniciado la planificación de la segunda fase de la planta. Con el tiempo, se incorporarán nuevas categorías de productos para ampliar aún más la oferta de SANY en Brasil.

"En lo que respecta al futuro, SANY consolidará la planta de Campinas como un centro de fabricación regional, fortaleciendo la producción local y ofreciendo productos de alta calidad a clientes en toda Latinoamérica", afirmaron.