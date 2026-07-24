華為舉辦首屆亞太智慧互聯網論壇暨亞太互聯網之夜

新聞提供者華為
24 7月, 2026, 15:06 CST
上海2026年7月24日 /美通社/ -- 在2026世界人工智能大會(WAIC)期間，華為在上海成功舉辦了首屆華為亞太智慧互聯網論壇暨亞太互聯網之夜 (Huawei APAC Intelligent Internet Forum & Executive Night)，匯聚亞太地區逾百位企業高管代表與生態合作夥伴。論壇以「智啟 AI 原生，共贏亞太互聯網」(Shaping AI-Native Next Gen Internet across APAC)為主題，分享中國AI原生前沿實踐，推動區域協作，加速共建面向Token經濟的下一代互聯網。
華為計算產品線副總裁劉鑫發表題為「打造面向 Agentic AI 時代的基礎建設」(Building the Infrastructure for the Agentic AI Era)的演講。他在演講中強調：「機遇前所未有，創新永無止境。在這個 AI 蓬勃發展的最好時代，華為將持續打造面向 Agentic AI 的基礎設施，透過開源開放，繼續與互聯行業緊密協同、攜手共進，加速行業智能化升級。」
隨後，華為ISP算力與網絡基礎設施軍團COO 盧金明發表題為「新引擎.新智慧.新增長」(New Engine. New Intelligence. New Growth)的演講。他指出：「未來互聯網商業藍圖，是建立在底層技術與應用生態的深度融合之上。華為基於昇騰底座為客戶構築差異化的新算力引擎，並引入 AI 應用實踐。致力於成為亞太互聯網最堅實的後盾。」
論壇上，國內互聯網行業領軍企業同步分享將AI轉化為現實生產力的創新實踐。本次論壇完整展示全棧AI創新成果，覆蓋智能體AI時代算力與網絡基礎設施、多模態智能體應用、企業AGI價值落地，以及模型閉環演進等領域。
在亞太互聯網之夜環節，華為公司董事、華為雲CEO周躍峰博士表示：「華為雲入選2026年Gartner雲AI基礎設施魔力象限領導者。將在Agentic基礎設施、模型服務、企業級智能體平台、安全以及行業AI夢工廠等方面持續刷新，構築企業級 AI 創新的『硅基沃土』。我們正深耕這片企業AI『硅基黑土地』，攜手全球客戶、合作夥伴、與開發者，共同開創全新 Agentic AI 時代。」
華為亞太企業銷售部部長範文強調：「Agentic 時代正在重塑互聯網商業範式，華為將引入中國豐富的互聯網 AI 創新應用，與中國開源模型合作，基於昇騰生態為亞太互聯網客戶打造算力第二技術棧，攜手把握 AI 轉型機遇，在蓬勃發展的 AI 時代共同實現商業成功。」
隨著智能體AI時代重塑全球互聯網格局，華為將持續與區域客戶、合作夥伴及開發者緊密協作，釋放場景化AI價值，加速實際部署，攜手共建亞太繁榮發展的AI原生數字未來。
SOURCE 華為
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