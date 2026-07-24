華為舉辦首屆亞太智慧互聯網論壇暨亞太互聯網之夜

隨後，華為ISP算力與網絡基礎設施軍團COO 盧金明發表題為「新引擎.新智慧.新增長」(New Engine. New Intelligence. New Growth)的演講。他指出：「未來互聯網商業藍圖，是建立在底層技術與應用生態的深度融合之上。華為基於昇騰底座為客戶構築差異化的新算力引擎，並引入 AI 應用實踐。致力於成為亞太互聯網最堅實的後盾。」

論壇上，國內互聯網行業領軍企業同步分享將AI轉化為現實生產力的創新實踐。本次論壇完整展示全棧AI創新成果，覆蓋智能體AI時代算力與網絡基礎設施、多模態智能體應用、企業AGI價值落地，以及模型閉環演進等領域。

在亞太互聯網之夜環節，華為公司董事、華為雲CEO周躍峰博士表示：「華為雲入選2026年Gartner雲AI基礎設施魔力象限領導者。將在Agentic基礎設施、模型服務、企業級智能體平台、安全以及行業AI夢工廠等方面持續刷新，構築企業級 AI 創新的『硅基沃土』。我們正深耕這片企業AI『硅基黑土地』，攜手全球客戶、合作夥伴、與開發者，共同開創全新 Agentic AI 時代。」

華為亞太企業銷售部部長範文強調：「Agentic 時代正在重塑互聯網商業範式，華為將引入中國豐富的互聯網 AI 創新應用，與中國開源模型合作，基於昇騰生態為亞太互聯網客戶打造算力第二技術棧，攜手把握 AI 轉型機遇，在蓬勃發展的 AI 時代共同實現商業成功。」

隨著智能體AI時代重塑全球互聯網格局，華為將持續與區域客戶、合作夥伴及開發者緊密協作，釋放場景化AI價值，加速實際部署，攜手共建亞太繁榮發展的AI原生數字未來。

SOURCE 華為