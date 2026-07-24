Huawei tổ chức Diễn đàn Internet Thông minh APAC lần thứ nhất và Đêm Giao lưu Lãnh đạo

Liu Xin, Phó Chủ tịch Dòng sản phẩm Điện toán của Huawei, đã có bài phát biểu với chủ đề "Xây dựng hạ tầng cho kỷ nguyên Agentic AI (Tác nhân AI)". Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh rằng "Cơ hội là rất lớn. Và đổi mới sáng tạo không bao giờ dừng lại. Trong kỷ nguyên vàng của AI này, Huawei sẽ tiếp tục xây dựng hạ tầng tốt nhất cho Agentic AI. Thông qua mã nguồn mở và hợp tác mở, chúng tôi sẽ hợp tác với toàn bộ ngành internet để đẩy nhanh tương lai thông minh cho tất cả mọi người".

Tiếp đó, Frank Lu, Giám đốc Vận hành đơn vị kinh doanh Hạ tầng Điện toán và Mạng dành cho ISP của Huawei, đã trình bày tham luận "Động lực mới. Trí tuệ mới. Tăng trưởng mới". Ông cho biết: "Chặng phát triển tiếp theo sẽ không do bất kỳ một doanh nghiệp đơn lẻ nào tạo nên. Nó sẽ được xây dựng thông qua đổi mới, hợp tác và cam kết chung trong việc vượt qua giới hạn của những điều có thể".

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp internet tiên phong hàng đầu của Trung Quốc cũng đã chia sẻ những thực tiễn đổi mới tiêu biểu trong việc chuyển hoá AI thành năng suất trong thực tế. Diễn đàn giới thiệu toàn diện các đổi mới AI trên toàn bộ chuỗi công nghệ, từ hạ tầng điện toán và mạng cho kỷ nguyên Agentic AI đến các ứng dụng tác nhân đa phương thức, hiện thực hóa giá trị AGI trong doanh nghiệp và phát triển mô hình theo vòng lặp khép kín.

Trong khuôn khổ đêm giao lưu lãnh đạo, Tiến sĩ Peter Zhou, Thành viên Hội đồng Quản trị Huawei kiêm Giám đốc điều hành Huawei Cloud, nhấn mạnh: "Huawei Cloud được vinh danh là Leader trong báo cáo Gartner Magic Quadrant 2026 về Hạ tầng AI trên nền tảng đám mây. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới trong các lĩnh vực hạ tầng Tác nhân, dịch vụ mô hình, nền tảng tác nhân AI cấp doanh nghiệp, bảo mật và các nhà máy AI lý tưởng dành cho từng ngành nhằm xây dựng một 'mảnh đất silicon' màu mỡ cho đổi mới AI trong doanh nghiệp. Chúng tôi đang nuôi dưỡng 'mảnh đất silicon' màu mỡ này cho AI doanh nghiệp, định hình kỷ nguyên Agentic AI cùng với các khách hàng, đối tác và nhà phát triển trên toàn cầu".

Spawn Fan, Chủ tịch Bộ phận Kinh doanh Doanh nghiệp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Huawei, nhấn mạnh: "Khi kỷ nguyên Agentic AI định hình lại mô hình của ngành internet, Huawei đang kết nối bức tranh ứng dụng AI và các mô hình mã nguồn mở sôi động của Trung Quốc với tăng trưởng khu vực. Huawei cung cấp cho các doanh nghiệp internet tiên phong tại APAC một nền tảng tính toán bền bỉ. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với các doanh nghiệp internet hàng đầu trong khu vực để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi AI và cùng nhau phát triển trong kỷ nguyên thông minh này".

Khi kỷ nguyên Agentic AI định hình lại bức tranh internet toàn cầu, Huawei sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với khách hàng, đối tác và nhà phát triển trong khu vực để khai mở giá trị AI dựa trên kịch bản ứng dụng, đẩy nhanh việc triển khai trong thực tế và cùng định hình một tương lai số thịnh vượng, lấy AI làm nền tảng cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

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