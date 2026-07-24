Huawei Anjur Forum Internet Pintar APAC & Malam Eksekutif Pertama

Liu Xin, Naib Presiden Computing Product Line Huawei, menyampaikan ucaptama bertajuk "Building the Infrastructure for the Agentic AI Era." Dalam ucapannya, beliau menegaskan: "Peluangnya amat besar. Inovasi tidak pernah terhenti. Dalam era kegemilangan AI ini, Huawei akan terus membina infrastruktur terbaik untuk AI Berejen. Melalui sumber terbuka dan kerjasama terbuka, kami akan bekerjasama dengan seluruh industri internet bagi mempercepat masa depan pintar untuk semua."

Selepas itu, Frank Lu, Ketua Pegawai Operasi ISP Computing and Network Infrastructure BU, Huawei, membentangkan topik "New Engine. New Intelligence. New Growth." Beliau berkata bahawa "Bab seterusnya tidak akan ditulis oleh mana-mana satu syarikat sahaja. Ia akan dibina melalui inovasi, kerjasama dan komitmen bersama untuk terus melangkaui batasan kemungkinan."

Pada forum ini, perintis internet terkemuka dari China turut berkongsi amalan terbaik yang inovatif mengenai cara mentransformasikan AI kepada produktiviti sebenar. Forum ini menampilkan gambaran menyeluruh mengenai inovasi AI tindanan penuh, daripada infrastruktur pengkomputeran dan rangkaian bagi era AI Berejen, kepada aplikasi ejen berbilang modal, penjanaan nilai AGI perusahaan serta evolusi model gelung tertutup.

Semasa malam eksekutif, Dr. Peter Zhou, Ahli Lembaga Pengarah Huawei dan Ketua Pegawai Eksekutif Huawei Cloud, berkata: "Huawei Cloud telah diiktiraf sebagai Peneraju dalam 2026 Gartner Magic Quadrant untuk Infrastruktur AI Awan. Kami akan terus berinovasi dalam infrastruktur Berejen, perkhidmatan model, platform ejen AI bertaraf perusahaan, keselamatan serta kilang impian AI industri bagi membina 'tanah silikon' yang subur untuk inovasi AI perusahaan. Kami sedang memupuk 'tanah silikon' yang subur ini untuk AI perusahaan sambil membentuk era AI Berejen bersama pelanggan, rakan kongsi dan pembangun di seluruh dunia."

Spawn Fan, Presiden Huawei Asia Pacific Enterprise Business, menegaskan: "Apabila era Berejen mengubah secara asas paradigma industri internet, Huawei menghubungkan landskap aplikasi AI dan model sumber terbuka China yang berkembang pesat dengan pertumbuhan serantau. Huawei menyediakan asas pengkomputeran yang berdaya tahan kepada peneraju internet di Asia Pasifik. Kami teruja untuk bekerjasama dengan peneraju internet serantau bagi mempercepat transformasi AI mereka dan mencapai kejayaan bersama dalam era pintar ini."

Ketika era AI Berejen terus membentuk semula landskap internet global, Huawei akan terus bekerjasama rapat dengan pelanggan, rakan kongsi dan pembangun di rantau ini untuk membuka nilai AI berasaskan senario, mempercepat pelaksanaan dalam dunia sebenar serta bersama-sama membentuk masa depan digital Asia Pasifik yang berkembang maju dan berteraskan AI-natif.

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