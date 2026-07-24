화웨이, 제1회 아시아•태평양 지능형 인터넷 포럼 겸 이그제큐티브 나이트 개최

류신(Liu Xin) 화웨이 컴퓨팅 제품군 부사장은 '에이전틱 AI 시대를 위한 인프라 구축(Building the Infrastructure for the Agentic AI Era)'을 주제로 한 연설에서 "기회는 무궁무진하며 혁신은 결코 멈추지 않는다. AI의 황금기를 맞아 화웨이는 에이전틱 AI를 위한 최고의 인프라를 지속적으로 구축할 것이다. 오픈소스와 개방형 협력을 통해 인터넷 산업 전체와 함께 모두를 위한 지능형 미래를 앞당기겠다"고 말했다.

이어 프랭크 루(Frank Lu) 화웨이 ISP 컴퓨팅 및 네트워크 인프라 사업부 COO는 '새로운 엔진, 새로운 지능, 새로운 성장(New Engine. New Intelligence. New Growth.)'을 주제로 발표에 나서 "다음 장은 어느 한 기업만의 힘으로 쓰이지 않을 것이다. 혁신과 협력, 그리고 가능성의 한계를 확장하겠다는 공동의 의지를 통해 함께 만들어질 것"이라고 말했다.

이번 포럼에서는 중국의 주요 인터넷 선도 기업들도 AI를 실제 생산성으로 전환한 혁신적인 모범 사례를 공유했다. 행사에서는 에이전틱 AI 시대를 위한 컴퓨팅 및 네트워크 인프라부터 멀티모달 에이전트 애플리케이션, 기업의 범용인공지능(AGI) 가치 실현, 폐쇄형 순환 구조의 모델 진화에 이르기까지 풀스택 AI 혁신이 망라돼 선을 보였다.

이그제큐티브 나이트에서 화웨이 이사회 멤버 겸 화웨이 클라우드CEO 피터 저우(Peter Zhou) 박사는 "화웨이 클라우드는 2026 가트너 클라우드 AI 인프라 부문 매직 쿼드런트(2026 Gartner Magic Quadrant for Cloud AI Infrastructure)에서 리더로 선정됐다. 화웨이는 기업의 AI 혁신을 위한 비옥한 '실리콘 토양'을 조성하기 위해 에이전틱 인프라, 모델 서비스, 기업용 AI 에이전트 플랫폼, 보안 및 산업별 AI 드림 팩토리 분야에서 혁신을 지속할 것"이라고 강조했다. 이어 "글로벌 고객, 파트너 및 개발자들과 함께 에이전틱 AI 시대를 열어가며 기업 AI를 위한 비옥한 '실리콘 토양'을 일구고 있다"고 말했다.

스폰 판(Spawn Fan) 화웨이 아시아•태평양 엔터프라이즈 사업부 사장은 "에이전틱 시대가 인터넷 산업의 패러다임을 근본적으로 재편하는 가운데, 화웨이는 중국의 역동적인 AI 애플리케이션 및 오픈소스 모델 환경을 아시아•태평양 지역의 성장과 연결하고 있다. 화웨이는 아시아•태평양 지역의 인터넷 선도 기업에게 탄력적인 컴퓨팅 기반을 제공한다. 지역 인터넷 기업들과 협력해 AI 전환을 가속화하고 지능형 시대에서 함께 성공하기를 기대한다"고 말했다.

에이전틱 AI 시대가 글로벌 인터넷 환경을 재편함에 따라 화웨이는 앞으로도 지역 고객, 파트너 및 개발자들과 긴밀히 협력해 시나리오 기반의 AI 가치를 발굴하고 실제 현장 도입을 앞당기는 한편 아시아•태평양 지역을 위해 번영하는 AI 네이티브 디지털 미래를 함께 만들어갈 방침이다.

SOURCE Huawei