巴厘島拉古娜酒店網球、板式網球、匹克球三合一球場登陸努沙杜瓦海岸

印度尼西亞巴厘島2026年7月30日 /美通社/ -- 巴厘島努沙杜瓦拉古娜豪華精選水療度假酒店推出三合一球場Trinity Courts——全新網球、板式網球、匹克球運動場地，以豐富酒店康養休閒配套體驗。球場坐落於鬱鬱蔥蔥的熱帶園林，提供專業運動場地，包含1個網球場、1個匹克球場和單雙人板式網球場地各1個，賓客可在海島度假期間享受活力運動時光，在揮拍互動中自在休憩，動靜相宜度過一整天。

該項目與雅加達Trinity Courts SCBD合作打造，這是該品牌首次進駐巴厘島，也是其首度落地度假酒店業態。Trinity Courts SCBD作為品牌旗艦場館，內設5個全景板式網球場、3個匹克球場、2個羽毛球場，配套貴賓套房、沐浴區、桑拿房、冰浴設施、Kilo咖啡館，場館地處Jalan Senopati步行可達的黃金地段。巴厘島拉古娜酒店三合一球場Trinity Courts沿用旗艦場館這一運營理念，將全套運動體驗搬進濱海度假酒店，實現運動、康養、休閒場景無縫融合。