巴厘島拉古娜酒店網球、板式網球、匹克球三合一球場登陸努沙杜瓦海岸

新聞提供者

The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali

30 7月, 2026, 10:00 CST

印度尼西亞巴厘島2026年7月30日 /美通社/ -- 巴厘島努沙杜瓦拉古娜豪華精選水療度假酒店推出三合一球場Trinity Courts——全新網球、板式網球、匹克球運動場地，以豐富酒店康養休閒配套體驗。球場坐落於鬱鬱蔥蔥的熱帶園林，提供專業運動場地，包含1個網球場、1個匹克球場和單雙人板式網球場地各1個，賓客可在海島度假期間享受活力運動時光，在揮拍互動中自在休憩，動靜相宜度過一整天。

該項目與雅加達Trinity Courts SCBD合作打造，這是該品牌首次進駐巴厘島，也是其首度落地度假酒店業態。Trinity Courts SCBD作為品牌旗艦場館，內設5個全景板式網球場、3個匹克球場、2個羽毛球場，配套貴賓套房、沐浴區、桑拿房、冰浴設施、Kilo咖啡館，場館地處Jalan Senopati步行可達的黃金地段。巴厘島拉古娜酒店三合一球場Trinity Courts沿用旗艦場館這一運營理念，將全套運動體驗搬進濱海度假酒店，實現運動、康養、休閒場景無縫融合。

Experience one of the newest ways to stay active in Bali. Set within The Laguna Bali in Nusa Dua, tennis, pickleball and padel offer the perfect complement to days spent by the beach, lagoon pools, and spa.
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巴厘島拉古娜豪華精選水療度假酒店總經理Lucia Liu表示：「在拉古娜，我們始終認為一場難忘的旅途，應當讓賓客身心舒緩、收穫全新靈感。三合一球場Trinity Courts拓展了酒店的度假體驗維度，賓客既能享受悠然休憩，也能盡情運動、與親友相伴互動，以全新視角感受巴厘島風情。」

三合一球場Trinity Courts每日營業時間為早上7時至晚間8時，面向全年齡段、各類運動水平賓客開放。網球兼具經典魅力，講究精準度與優雅姿態；板式網球節奏輕快、社交屬性強，上手門檻低；匹克球簡單易玩，競技氛圍輕鬆熱烈，資深玩家與運動新手均可盡享樂趣。

酒店可提供球拍、用球租賃服務，賓客若想精進球技或是嘗試全新運動項目，均可預約私人教練課程。三合一球場Trinity Courts的落地，進一步完善巴厘島拉古娜酒店的多元度假體驗，打造一處休閒放鬆與活力運動共生的度假目的地。

如需瞭解三合一球場Trinity Courts更多信息，可訪問：www.trinitycourts.id；獲取巴厘島努沙杜瓦拉古娜豪華精選水療度假酒店詳情，可訪問酒店官方網站

SOURCE The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali