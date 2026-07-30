巴厘島拉古娜酒店網球、板式網球、匹克球三合一球場登陸努沙杜瓦海岸

新聞提供者The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali
30 7月, 2026, 10:00 CST
印度尼西亞巴厘島2026年7月30日 /美通社/ -- 巴厘島努沙杜瓦拉古娜豪華精選水療度假酒店推出三合一球場Trinity Courts——全新網球、板式網球、匹克球運動場地，以豐富酒店康養休閒配套體驗。球場坐落於鬱鬱蔥蔥的熱帶園林，提供專業運動場地，包含1個網球場、1個匹克球場和單雙人板式網球場地各1個，賓客可在海島度假期間享受活力運動時光，在揮拍互動中自在休憩，動靜相宜度過一整天。
該項目與雅加達Trinity Courts SCBD合作打造，這是該品牌首次進駐巴厘島，也是其首度落地度假酒店業態。Trinity Courts SCBD作為品牌旗艦場館，內設5個全景板式網球場、3個匹克球場、2個羽毛球場，配套貴賓套房、沐浴區、桑拿房、冰浴設施、Kilo咖啡館，場館地處Jalan Senopati步行可達的黃金地段。巴厘島拉古娜酒店三合一球場Trinity Courts沿用旗艦場館這一運營理念，將全套運動體驗搬進濱海度假酒店，實現運動、康養、休閒場景無縫融合。
巴厘島拉古娜豪華精選水療度假酒店總經理Lucia Liu表示：「在拉古娜，我們始終認為一場難忘的旅途，應當讓賓客身心舒緩、收穫全新靈感。三合一球場Trinity Courts拓展了酒店的度假體驗維度，賓客既能享受悠然休憩，也能盡情運動、與親友相伴互動，以全新視角感受巴厘島風情。」
三合一球場Trinity Courts每日營業時間為早上7時至晚間8時，面向全年齡段、各類運動水平賓客開放。網球兼具經典魅力，講究精準度與優雅姿態；板式網球節奏輕快、社交屬性強，上手門檻低；匹克球簡單易玩，競技氛圍輕鬆熱烈，資深玩家與運動新手均可盡享樂趣。
酒店可提供球拍、用球租賃服務，賓客若想精進球技或是嘗試全新運動項目，均可預約私人教練課程。三合一球場Trinity Courts的落地，進一步完善巴厘島拉古娜酒店的多元度假體驗，打造一處休閒放鬆與活力運動共生的度假目的地。
如需瞭解三合一球場Trinity Courts更多信息，可訪問：www.trinitycourts.id；獲取巴厘島努沙杜瓦拉古娜豪華精選水療度假酒店詳情，可訪問酒店官方網站。
SOURCE The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali
分享這篇文章