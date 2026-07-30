TRINITY COURTS DI THE LAGUNA BALI HADIRKAN DESTINASI BARU UNTUK GAYA HIDUP AKTIF DI NUSA DUA

Hadir melalui kolaborasi dengan Trinity Courts SCBD Jakarta, Trinity Courts di The Laguna Bali menjadi kehadiran perdana brand ini di Bali sekaligus yang pertama terintegrasi di dalam sebuah resort. Sebagai lokasi flagship, Trinity Courts SCBD menawarkan lima lapangan panoramic padel, tiga lapangan pickleball, dua lapangan badminton, VIP Suite & Bath, sauna dan cold plunge, Kilo Café, serta lokasi yang strategis di kawasan Senopati. Sementara itu, Trinity Courts di The Laguna Bali menghadirkan pengalaman berolahraga yang menyatu dengan suasana resort dan keindahan pesisir Nusa Dua.

Seiring meningkatnya tren perjalanan yang mengutamakan keseimbangan antara relaksasi dan gaya hidup aktif, Trinity Courts menghadirkan dimensi baru bagi pengalaman menginap di The Laguna Bali. Mulai dari rally tenis di pagi hari, mencoba padel yang semakin digemari, hingga bermain pickleball bersama keluarga dan teman, setiap tamu dapat menikmati aktivitas sesuai ritme mereka sendiri dengan latar suasana pantai Nusa Dua yang tenang.

"Di The Laguna Bali, kami percaya bahwa liburan yang berkesan adalah liburan yang membuat para tamu pulang dengan perasaan lebih segar sekaligus terinspirasi," ujar Lucia Liu, General Manager The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali. "Hadirnya Trinity Courts memperkaya cara para tamu menikmati resort kami, melengkapi momen relaksasi dengan kesempatan untuk tetap aktif, menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat, dan menikmati Bali dari perspektif yang berbeda. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus menghadirkan pengalaman menginap yang terasa menyenangkan, mudah dinikmati, dan bermakna."

Trinity Courts di The Laguna Bali buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 20.00 WITA, dan terbuka bagi tamu dari berbagai usia maupun tingkat kemampuan. Tenis tetap menjadi olahraga klasik yang mengedepankan presisi dan teknik, sementara padel menawarkan permainan yang dinamis, mudah dipelajari, dan sangat menyenangkan dimainkan bersama. Di sisi lain, pickleball salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat di dunia, menghadirkan permainan yang mudah diikuti namun tetap kompetitif, baik bagi pemain berpengalaman maupun mereka yang baru pertama kali mencobanya.

Raket dan bola tersedia untuk disewa, sementara sesi coaching secara personal juga dapat dijadwalkan bagi tamu yang ingin mengasah kemampuan atau mencoba olahraga baru. Setelah menikmati pertandingan, para tamu dapat bersantai dengan berbagai pilihan minuman yang disajikan di area lapangan sebelum kembali menikmati tujuh kolam laguna ikonis, hamparan pantai yang tenang, pilihan restoran khas, maupun berbagai perawatan relaksasi di Lagoon Spa.

Melalui kehadiran Trinity Courts, The Laguna Bali terus memperkaya koleksi pengalaman yang ditawarkan kepada para tamu, menghadirkan destinasi di mana relaksasi dan rekreasi berjalan beriringan untuk menciptakan pengalaman menginap yang menyegarkan sekaligus berkesan.

Temukan informasi lebih lanjut mengenai Trinity Courts di www.trinitycourts.id, serta jelajahi pengalaman menginap di The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali melalui situs resmi resort di sini.

SOURCE The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali