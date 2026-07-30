ラグーナ・バリのTrinity Courts、ヌサドゥアの海辺にテニス、パデル、ピックルボールを導入

インドネシア・バリ島、2026年7月30日 /PRNewswire/ -- ラグーナ，ラグジュアリーコレクションリゾート＆スパ，ヌサドゥア，バリは、リゾートが提供するウェルネスおよびレジャー体験のラインナップをさらに充実させる、テニス、パデル、ピックルボールの新施設Trinity Courtsを開設しました。緑豊かな熱帯庭園に囲まれたTrinity Courtsは、テニスコート、ピックルボールコート、シングルス用およびダブルス用のパデルコートなどの専用施設を備えており、ゲストは島での休暇中も体を動かし、人との交流やくつろぎのひとときを一日を通して自然に楽しめます。

ジャカルタのTrinity Courts SCBDとの協力により開発された本施設は、同ブランドにとってバリ島初の拠点であり、リゾート内への初展開でもあります。Trinity Courts SCBDは、同ブランドの旗艦施設で、パノラマ仕様のパデルコート5面、ピックルボールコート3面、バドミントンコート2面、VIPスイートおよび浴室、サウナ、冷水浴設備、Kilo Caféを備え、ジャラン・セノパティから徒歩圏内という好立地にあります。このコンセプトをさらに発展させ、ラグーナ・バリのTrinity Courtsは、スポーツ、ウェルネス、レジャーが自然に融合するビーチフロントリゾートで、その体験を提供しています。

Experience one of the newest ways to stay active in Bali. Set within The Laguna Bali in Nusa Dua, tennis, pickleball and padel offer the perfect complement to days spent by the beach, lagoon pools, and spa.

ラグーナ，ラグジュアリーコレクションリゾート＆スパ，バリのゼネラルマネージャーを務めるLucia Liuは、次のように述べています。「ラグーナ・バリでは、ゲストが心身ともにリフレッシュし、新たな刺激を得られる休暇こそ、思い出に残るものだと考えています。Trinity Courtsは、ゲストのリゾート体験の幅を広げ、くつろぎのひとときに加えて、体を動かし、大切な人との絆を深め、新たな視点からバリ島を楽しむ機会を提供します。」

Trinity Courtsは毎日午前7時から午後8時まで営業しており、年齢や技量を問わず、どなたでも利用できます。テニスは、正確さと優雅さが織りなす時代を超えた魅力で人々を引きつけ続ける一方、パデルは、覚えやすく、活気に満ち、人との交流を楽しめるスポーツです。ピックルボールは、気軽に始められるうえ、白熱した対戦も魅力で、経験豊富なプレイヤーも初めて参加する人も同じように楽しめます。

ラケットとボールはレンタルでき、滞在中に技術を磨きたい方や新しいスポーツに挑戦したい方には、一人ひとりに合わせたコーチングセッションも手配できます。Trinity Courtsの導入により、ラグーナ・バリは提供する体験のラインナップを引き続き充実させ、リラクゼーションとレクリエーションが調和するリゾートでの滞在へとゲストを誘います。

Trinity Courtsについて詳しくはwww.trinitycourts.idをご覧ください。また、ラグーナ，ラグジュアリーコレクションリゾート＆スパ，ヌサドゥア，バリについては、リゾートのウェブサイトをご覧ください。

SOURCE The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali