더 라구나 발리 트리니티 코트, 누사두아 해변에서 테니스, 파델, 피클볼 선보여
뉴스 제공처The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali
2026년 07월 30일 11:07 KST
발리, 인도네시아 2026년 7월 30일 /PRNewswire/ -- 더 라구나, 럭셔리 컬렉션 리조트 앤드 스파, 누사두아, 발리(The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali)가 리조트의 웰니스와 레저 경험을 한층 더 넓혀 주는 새 테니스, 파델, 피클볼 명소인 트리니티 코트(Trinity Courts)를 공개했다. 트리니티 코트는 울창한 열대 정원에 자리하고 있으며 테니스 코트, 피클볼 코트, 싱글 및 더블 파델 코트 등 각 종목을 위한 전용 시설을 갖추고 있다. 투숙객들은 섬에서 휴식을 즐기는 동안 활기찬 리듬에 몸을 맡기며, 움직임과 교감, 여유로운 순간이 하루 내내 자연스럽게 이어지는 경험을 누릴 수 있다.
자카르타의 트리니티 코트 SCBD(Trinity Courts SCBD)와 협력해 개발한 시설로 트리니티 코트 브랜드가 발리에 처음 진출하는 사례이자 리조트 환경에 처음으로 도입되는 사례다. 브랜드의 플래그십 시설인 트리니티 코트 SCBD는 탁 트인 전망을 자랑하는 파델 코트 5면과 피클볼 코트 3면, 배드민턴 코트 2면, VIP 스위트 및 욕실, 사우나와 냉탕 시설, Kilo Café를 갖추고 있으며, 잘란 세노파티(Jalan Senopati)에서 도보로 이동할 수 있는 최적의 입지를 자랑한다. 이 같은 콘셉트를 바탕으로 조성된 더 라구나 발리의 트리니티 코트는 스포츠와 웰니스, 레저가 자연스럽게 어우러지는 해변 리조트 환경에서 특별한 경험을 선사한다.
루시아 리우(Lucia Liu) 더 라구나, 럭셔리 컬렉션 리조트 앤드 스파, 발리 총지배인은 "기억에 남는 휴가란 투숙객이 재충전되는 동시에 새로운 영감을 얻는 여행이라고 것이 더 라구나 발리의 믿음"이라며 "트리니티 코트는 투숙객이 리조트를 경험하는 방식을 한층 더 폭넓게 만들어 준다. 휴식이 곧 액티비티를 더하고, 소중한 사람들과 교감하며, 새로운 시각으로 발리를 즐길 기회가 된다"고 말했다.
트리니티 코트는 매일 오전 7시부터 오후 8시까지 운영되며 연령과 실력에 관계없이 누구나 이용할 수 있다. 테니스는 정교함과 우아함을 바탕으로 시대를 초월한 매력을 이어가며, 파델은 쉽게 배울 수 있으면서도 역동적이고 사교성이 높은 경기다. 피클볼은 높은 접근성과 활기찬 경쟁 요소가 조화를 이루고 있어 숙련된 선수와 처음 접하는 참가자 모두 즐길 수 있다.
라켓과 공은 대여할 수 있으며, 기술을 향상하거나 투숙 기간에 새 스포츠를 경험하고자 하는 고객을 위해 개인 맞춤형 코칭 세션도 마련된다. 더 라구나 발리는 트리니티 코트 개장을 통해 리조트에서 누릴 수 있는 경험을 꾸준히 확대하며 휴식과 레크리에이션이 조화를 이루는 특별한 여행지로 사람들을 부르고 있다.
트리니티 코트에 관한 자세한 내용은 www.trinitycourts.id에서 확인할 수 있으며, 더 라구나, 럭셔리 컬렉션 리조트 앤드 스파, 누사두아, 발리에 관한 자세한 내용은 리조트 웹사이트에서 확인할 수 있다.
SOURCE The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali
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