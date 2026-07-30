더 라구나 발리 트리니티 코트, 누사두아 해변에서 테니스, 파델, 피클볼 선보여

발리, 인도네시아 2026년 7월 30일 /PRNewswire/ -- 더 라구나, 럭셔리 컬렉션 리조트 앤드 스파, 누사두아, 발리(The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali)가 리조트의 웰니스와 레저 경험을 한층 더 넓혀 주는 새 테니스, 파델, 피클볼 명소인 트리니티 코트(Trinity Courts)를 공개했다. 트리니티 코트는 울창한 열대 정원에 자리하고 있으며 테니스 코트, 피클볼 코트, 싱글 및 더블 파델 코트 등 각 종목을 위한 전용 시설을 갖추고 있다. 투숙객들은 섬에서 휴식을 즐기는 동안 활기찬 리듬에 몸을 맡기며, 움직임과 교감, 여유로운 순간이 하루 내내 자연스럽게 이어지는 경험을 누릴 수 있다.

Experience one of the newest ways to stay active in Bali. Set within The Laguna Bali in Nusa Dua, tennis, pickleball and padel offer the perfect complement to days spent by the beach, lagoon pools, and spa.

자카르타의 트리니티 코트 SCBD(Trinity Courts SCBD)와 협력해 개발한 시설로 트리니티 코트 브랜드가 발리에 처음 진출하는 사례이자 리조트 환경에 처음으로 도입되는 사례다. 브랜드의 플래그십 시설인 트리니티 코트 SCBD는 탁 트인 전망을 자랑하는 파델 코트 5면과 피클볼 코트 3면, 배드민턴 코트 2면, VIP 스위트 및 욕실, 사우나와 냉탕 시설, Kilo Café를 갖추고 있으며, 잘란 세노파티(Jalan Senopati)에서 도보로 이동할 수 있는 최적의 입지를 자랑한다. 이 같은 콘셉트를 바탕으로 조성된 더 라구나 발리의 트리니티 코트는 스포츠와 웰니스, 레저가 자연스럽게 어우러지는 해변 리조트 환경에서 특별한 경험을 선사한다.

루시아 리우(Lucia Liu) 더 라구나, 럭셔리 컬렉션 리조트 앤드 스파, 발리 총지배인은 "기억에 남는 휴가란 투숙객이 재충전되는 동시에 새로운 영감을 얻는 여행이라고 것이 더 라구나 발리의 믿음"이라며 "트리니티 코트는 투숙객이 리조트를 경험하는 방식을 한층 더 폭넓게 만들어 준다. 휴식이 곧 액티비티를 더하고, 소중한 사람들과 교감하며, 새로운 시각으로 발리를 즐길 기회가 된다"고 말했다.

트리니티 코트는 매일 오전 7시부터 오후 8시까지 운영되며 연령과 실력에 관계없이 누구나 이용할 수 있다. 테니스는 정교함과 우아함을 바탕으로 시대를 초월한 매력을 이어가며, 파델은 쉽게 배울 수 있으면서도 역동적이고 사교성이 높은 경기다. 피클볼은 높은 접근성과 활기찬 경쟁 요소가 조화를 이루고 있어 숙련된 선수와 처음 접하는 참가자 모두 즐길 수 있다.

라켓과 공은 대여할 수 있으며, 기술을 향상하거나 투숙 기간에 새 스포츠를 경험하고자 하는 고객을 위해 개인 맞춤형 코칭 세션도 마련된다. 더 라구나 발리는 트리니티 코트 개장을 통해 리조트에서 누릴 수 있는 경험을 꾸준히 확대하며 휴식과 레크리에이션이 조화를 이루는 특별한 여행지로 사람들을 부르고 있다.

트리니티 코트에 관한 자세한 내용은 www.trinitycourts.id에서 확인할 수 있으며, 더 라구나, 럭셔리 컬렉션 리조트 앤드 스파, 누사두아, 발리에 관한 자세한 내용은 리조트 웹사이트에서 확인할 수 있다.

SOURCE The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali