SANY Perluas Kehadiran Global dengan Penyerahan Utama Peralatan di Amerika Selatan dan Thailand

SHANGHAI, 7 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group baru-baru ini mencapai dua pencapaian utama di pasaran luar negara apabila berjaya melaksanakan penyerahan utama peralatan dan memperoleh tempahan baharu di Amerika Selatan dan Asia Tenggara. SANY Marine telah menandatangani perjanjian perolehan dengan Hanseatic Global Terminals (HGT) untuk membekalkan 26 unit peralatan pelabuhan bagi sebuah terminal kontena di Amerika Selatan, termasuk enam kren dermaga dan 20 kren gantri bertayar getah (RTG). Berikutan kejayaan SANY Marine, SANY Heavy Industry pula menyerahkan 40 unit pemuat roda elektrik (EWL) SW970E kepada kilang pemprosesan beras terbesar di dunia di Thailand.

40 units of SW970E delivered to the world’s largest rice mill

Daripada pelabuhan di Amerika Selatan hingga kemudahan pemprosesan beras di Asia Tenggara, penyerahan ini mencerminkan pelaburan berterusan SANY dalam rangkaian perkhidmatan globalnya serta strateginya untuk menyediakan peralatan yang cekap, boleh dipercayai dan disesuaikan dengan keperluan operasi pelanggan di pelbagai pasaran.

Tempahan Utama Peralatan Pelabuhan Perkukuh Operasi Pelabuhan di Amerika Selatan

Peralatan tersebut menggabungkan kecekapan tinggi, keselamatan dan kemampanan bagi membantu HGT memenuhi peningkatan jumlah pengendalian kargo serta keperluan pelanggan yang sentiasa berkembang. Dheeraj Bhatia, Ketua Pegawai Eksekutif HGT, berkata, "Pemeteraian perjanjian ini merupakan satu pencapaian penting dalam usaha kami membangunkan sebuah pelabuhan bertaraf dunia. Peralatan SANY akan menyediakan asas yang kukuh untuk operasi pelabuhan yang selamat dan cekap, membantu kami memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serantau."

Zhou Guoyuan, Pengerusi SANY Marine, menyatakan bahawa perjanjian itu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam strategi pengembangan global SANY. Beliau menambah bahawa SANY akan terus memanfaatkan kepakarannya dalam peralatan pelabuhan dan logistik untuk membantu pelanggan meningkatkan kecekapan operasi.

Barisan Dua Model Pemuat Elektrik Sokong Industri Beras Thailand

Thailand menghasilkan lebih 20 juta tan beras kisar setiap tahun, dengan eksportnya secara konsisten berada dalam kelompok tiga terbesar di dunia. Kilang pemprosesan beras beroperasi dalam keadaan yang mencabar, termasuk tahap habuk yang tinggi, operasi berterusan dan persekitaran kerja yang sibuk, sekali gus memerlukan peralatan yang menawarkan prestasi alam sekitar yang tinggi, bunyi yang rendah dan prestasi yang boleh dipercayai sepanjang hari. SW970E EWL direka khusus untuk operasi kilang beras dengan ciri tempoh operasi yang lebih panjang, sifar pelepasan, bunyi yang rendah dan perlindungan yang dipertingkatkan.

Pelanggan tersebut kemudiannya membuat tempahan tambahan bagi 50 unit pemuat roda elektrik SW956E. Bersama-sama, SW956E dan SW970E akan mengendalikan pergerakan bahan sepanjang keseluruhan proses pengeluaran beras — daripada pemprosesan awal hingga pembungkusan akhir — sambil mempercepat penggunaan peralatan elektrik dalam seluruh industri beras Thailand.

Pada masa hadapan, SANY akan terus memperluas kehadirannya di pasaran global menerusi produk yang cekap dan mesra alam, yang membantu mempercepat peralihan kepada operasi perindustrian yang lebih mampan.

SOURCE SANY Group