SANY ขยายการดำเนินงานทั่วโลกด้วยการส่งมอบอุปกรณ์หลักในอเมริกาใต้และประเทศไทย
News provided bySANY Group
06 Aug, 2026, 22:14 CST
เซี่ยงไฮ้, 6 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- SANY Group เพิ่งบรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญในตลาดต่างประเทศ โดยได้ส่งมอบอุปกรณ์หลักและคว้าคำสั่งซื้อใหม่ในอเมริกาใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วน SANY Marine ได้ลงนามข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้างกับ Hanseatic Global Terminals (HGT) เพื่อจัดหาอุปกรณ์ท่าเรือจำนวน 26 ชุดสำหรับท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ในอเมริกาใต้ ซึ่งรวมถึงเครนท่าเรือหกตัว และเครนสนามล้อยาง (RTG) จำนวน 20 ตัว หลังจากความสำเร็จของ SANY Marine แล้ว SANY Heavy Industry ก็ได้ส่งมอบรถตักล้อไฟฟ้า SW970E จำนวน 40 คัน ให้กับโรงสีข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยอีกด้วย
ตั้งแต่ท่าเรือในอเมริกาใต้ไปจนถึงโรงงานข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การส่งมอบอุปกรณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องของ SANY ในเครือข่ายบริการระดับโลก และกลยุทธ์ในการส่งมอบอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งปรับให้ตรงความต้องการด้านการดำเนินงานของลูกค้าในตลาดต่าง ๆ
คำสั่งซื้ออุปกรณ์ท่าเรือครั้งใหญ่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้การดำเนินงานท่าเรือในอเมริกาใต้
อุปกรณ์ดังกล่าวผสานประสิทธิภาพสูง ความปลอดภัย และความยั่งยืน เพื่อช่วยให้ HGT ตอบสนองปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ Dheeraj Bhatia ซีอีโอของ HGT กล่าวว่า "การลงนามข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามของเราที่จะสร้างท่าเรือระดับโลก อุปกรณ์ของ SANY จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการดำเนินงานท่าเรือที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เราให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค"
Zhou Guoyuan ประธานของ SANY Marine กล่าวว่า ข้อตกลงนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปทั่วโลกของ SANY และกล่าวเสริมว่า SANY จะยังคงใช้ความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ท่าเรือและโลจิสติกส์เพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อไป
กลุ่มผลิตภัณฑ์รถตักไฟฟ้าสองมอเตอร์สนับสนุนอุตสาหกรรมข้าวไทย
ประเทศไทยผลิตข้าวสารมากกว่า 20 ล้านตันต่อปี โดยมีปริมาณการส่งออกติดอันดับต้น ๆ ของโลกมาโดยตลอด โรงสีข้าวต้องเผชิญกับสภาวะที่ท้าทายหลายประการ เช่น ระดับฝุ่นละอองสูง การทำงานอย่างต่อเนื่อง และสภาพแวดล้อมการทำงานที่วุ่นวาย จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีสมรรถภาพด้านสิ่งแวดล้อมสูง เสียงรบกวนต่ำ และทำงานได้อย่างมั่นคงตลอดทั้งวัน รถตักรุ่น SW970E EWL ออกแบบมาสำหรับใช้งานในโรงสีข้าว โดยมีคุณสมบัติเด่นคือ ระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ เสียงรบกวนต่ำ และการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น
ต่อมาลูกค้าได้สั่งซื้อรถตักล้อไฟฟ้า SW956E เพิ่มอีก 50 คัน โดยทั้งรถตักล้อไฟฟ้า SW956E และ SW970E จะใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุตลอดกระบวนการผลิตข้าว ตั้งแต่การแปรรูปขั้นต้นจนถึงการบรรจุหีบห่อขั้นสุดท้าย พร้อมทั้งเร่งการนำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ในอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทย
ในอนาคต SANY จะเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินงานทางอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
SOURCE SANY Group
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