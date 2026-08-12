แอคชูเอเตอร์ High Mount Direct Drive ของ Nexteer ปลดล็อกอิสระในการออกแบบห้องโดยสารสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์
News provided byNexteer Automotive
12 Aug, 2026, 13:24 CST
สถาปัตยกรรมแอคชูเอเตอร์แบบติดตั้งบนตำแหน่งสูงที่มีขนาดกะทัดรัด จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบห้องโดยสาร มอบความรู้สึกในการบังคับเลี้ยวระดับพรีเมียม และรองรับการบูรณาการระบบบังคับเลี้ยวด้วยไฟฟ้าที่ปรับขนาดได้สำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์
ออเบิร์นฮิลส์ มิชิแกน, 12 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีระบบบังคับเลี้ยวและการควบคุมการเคลื่อนที่ขั้นสูงได้เปิดตัวแอคชูเอเตอร์พวงมาลัยระบบบังคับเลี้ยวด้วยไฟฟ้าแบบ Direct Drive ที่ติดตั้งในตำแหน่งสูง (HMDD) โดยสถาปัตยกรรมแอคชูเอเตอร์ขนาดกะทัดรัดนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) สามารถคิดค้นรูปแบบการจัดวางระบบบังคับเลี้ยว และการออกแบบห้องโดยสารใหม่สำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ HMDD ยังมอบอิสระในการออกแบบที่มากขึ้นผ่านการผสานตำแหน่งมอเตอร์ที่ติดตั้งในระดับสูง การตอบสนองแบบ Direct Drive และแกนพวงมาลัยแบบคงที่เข้าด้วยกัน ทั้งยังให้ความรู้สึกในการบังคับเลี้ยวระดับพรีเมียม และการบูรณาการที่ปรับขนาดได้ครอบคลุมแพลตฟอร์มยานยนต์ที่หลากหลาย เพราะในขณะที่ OEM กำลังก้าวไปสู่สถาปัตยกรรมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ ใช้งานพลังงานไฟฟ้า และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ระบบบังคับเลี้ยวก็มีโอกาสที่จะพัฒนาจากรูปแบบกลไกที่ตายตัวไปสู่โซลูชันการควบคุมการเคลื่อนที่ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และปรับเปลี่ยนได้มากขึ้นเช่นกัน
ดีไซน์น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น และปรับตัวได้
HMDD คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่มพอร์ตโฟลิโอแอคชูเอเตอร์พวงมาลัยแบบ Direct Drive ของ Nexteer สำหรับระบบบังคับเลี้ยวด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะแปลงคำสั่งการเลี้ยวของผู้ขับขี่ให้เป็นคำสั่งดิจิทัลเพื่อส่งไปยังล้อรถ พร้อมทั้งส่งมอบการตอบสนองความรู้สึกในการเลี้ยวกลับไปยังผู้ขับขี่ โดย HMDD ยังได้มอบความยืดหยุ่นเพิ่มเติมให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ในการเลือกสถาปัตยกรรมแอคชูเอเตอร์ที่สนับสนุนการจัดวางอุปกรณ์ในยานยนต์ การออกแบบห้องโดยสาร และกลยุทธ์ด้านประสบการณ์ของผู้ขับขี่ได้ดีที่สุด ควบคู่ไปกับตัวเลือกแบบติดตั้งในตำแหน่งต่ำของ Nexteer ที่อยู่ใต้แผงหน้าปัด
การรวมสถาปัตยกรรมแบบติดตั้งตำแหน่งสูงที่มีขนาดกะทัดรัด การตอบสนองแบบ Direct Drive และแกนพวงมาลัยแบบคงที่ได้ช่วยให้ HMDD สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในการสรรค์สร้างห้องโดยสารรูปแบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งรวมถึง:
- ความยืดหยุ่นในการออกแบบอินเทอร์เฟซการบังคับเลี้ยวที่มากขึ้น รวมถึงแนวคิดการควบคุมและจอแสดงผลบริเวณแกนกลางพวงมาลัย อินเทอร์เฟซการบังคับเลี้ยวที่สามารถพับเก็บหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ และตัวเลือกการจัดวางตำแหน่งพวงมาลัยที่หลากหลายขึ้น
- การบูรณาการถุงลมนิรภัยยุคใหม่ที่เกิดขึ้นได้จากแกนพวงมาลัยแบบคงที่ที่ช่วยขจัดความจำเป็นในการออกแบบถุงลมนิรภัยผู้ขับขี่แบบสมมาตร ซึ่งจำเป็นสำหรับระบบที่ต้องหมุนได้
- โอกาสในการลดน้ำหนักได้สูงสุดถึง 23 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรมคอพวงมาลัยดั้งเดิม โดยจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานในยานยนต์และข้อกำหนดด้านการจัดวาง
- การบูรณาการที่ปรับขนาดได้ครอบคลุมทั้งแพลตฟอร์มรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า โดยรองรับสถาปัตยกรรมไฟฟ้าทั้ง 12V และ 48V รวมไปถึงระบบพวงมาลัยซ้าย และพวงมาลัยขวา
ปลดล็อกการควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์
HMDD ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอระบบ SbW ของ Nexteer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การควบคุมแชสซี Motion-by-Wire™ ที่กว้างขวางขึ้นของบริษัท ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยวล้อหลัง และการควบคุมการเคลื่อนที่ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ และเมื่อนำมาผสานรวมกันแล้ว เทคโนโลยีเหล่านี้จะก่อให้เกิดการควบคุมการเคลื่อนที่แบบประสานงานกัน ซึ่งจะยกระดับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าให้ก้าวล้ำไปไกลกว่าสิ่งที่ระบบกลไกเพียงอย่างเดียวสามารถทำได้
"HMDD ของ Nexteer มอบแนวทางใหม่ให้ผู้ผลิตรถยนต์ในการคิดค้นห้องโดยสารและประสบการณ์ของผู้ขับขี่ใหม่ พร้อมกับยกระดับความรู้สึกในการบังคับเลี้ยว ความยืดหยุ่นในการจัดวาง และประสิทธิภาพที่สำคัญด้านความปลอดภัย" Michael Hales ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Nexteer Automotive กล่าว "เมื่อยานยนต์ถูกขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์มากขึ้น เทคโนโลยีอย่าง HMDD จะช่วยสร้างรากฐานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับประสบการณ์การบังคับเลี้ยวที่แตกต่าง และสถาปัตยกรรมยานยนต์ในอนาคต"
HMDD ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความรู้สึกในการบังคับเลี้ยวระดับพรีเมียมให้กับผู้ขับขี่ผ่านการตอบสนองแรงบิดที่นุ่มนวลและตรงไปตรงมา พร้อมโหมดที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งให้การตอบสนองต่อสภาพถนนที่สมจริง และสร้างการเชื่อมโยงกับผู้ขับขี่ การตั้งค่าแบบ Direct Drive และการปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นสามารถรองรับการพัฒนาฟีเจอร์ในอนาคตผ่านซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการอัปเดตผ่านดาวเทียม เมื่อกลยุทธ์ด้านซอฟต์แวร์ของ OEM มีความก้าวหน้าขึ้น
สำหรับ OEM แล้ว HMDD ของ Nexteer จะสร้างโอกาสในการสร้างมาตรฐานและปรับขนาดฮาร์ดแวร์ SbW ในขณะที่ยังคงสามารถสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ได้ผ่านความรู้สึกในการบังคับเลี้ยว ประสบการณ์ในห้องโดยสาร และฟีเจอร์สำหรับผู้ใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ แนวทางนี้สามารถช่วยลดความซับซ้อนของชิ้นส่วน สนับสนุนการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น และสร้างรากฐานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ในอนาคต
HMDD ของ Nexteer เพิ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Automotive News PACE Pilot Award ปี 2569 เพื่อเป็นการยกย่องศักยภาพในฐานะนวัตกรรมก่อนการนำออกสู่ตลาดพาณิชย์ที่มีความสอดคล้องกับตลาดอย่างแข็งแกร่ง
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HMDD ของ Nexteer โปรดไปที่หน้าเว็บ Steer-by-Wire ของ Nexteer
เกี่ยวกับ Nexteer Automotive
Nexteer Automotive (HK 1316) คือบริษัทเทคโนโลยีการควบคุมการขับเคลื่อนชั้นนำระดับโลกที่มุ่งผลักดันโซลูชันการเคลื่อนที่ให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน่าตื่นเต้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเรารองรับระบบควบคุมแชสซีผ่านสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าและไฮดรอลิก ระบบควบคุมพวงมาลัยด้วยไฟฟ้า ระบบบังคับเลี้ยวที่ล้อหลัง แกนพวงมาลัยและเพลากลาง ระบบขับเคลื่อน โซลูชันซอฟต์แวร์ และระบบเบรกผ่านสัญญาณไฟฟ้า เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 120 ปีแห่งนวัตกรรมยานยนต์ในปี 2569 Nexteer ได้ต่อยอดจากมรดกอันแข็งแกร่งด้านวิศวกรรมที่เป็นเลิศ พร้อมเดินหน้ากำหนดทิศทางแห่งอนาคตของการขับเคลื่อน บริษัทได้แก้ไขปัญหาความท้าทายด้านการควบคุมการเคลื่อนที่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า ซอฟต์แวร์/การเชื่อมต่อ ระบบ ADAS/การขับขี่อัตโนมัติ และการสัญจรแบบใช้ร่วมกันให้แก่ OEM ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก รวมถึง BMW, Ford, GM, RNM, Stellantis, Toyota และ VW ตลอดจนผู้ผลิตรถยนต์ในอินเดียและจีน ได้แก่ BYD, Xiaomi, ChangAn, Li Auto, Chery, Great Wall, Geely, Xpeng และอื่นๆ อีกมากมาย www.nexteer.com
ลิงก์ไปยัง ศูนย์สื่อมวลชนของ Nexteer
SOURCE Nexteer Automotive
Share this article