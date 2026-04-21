耐世特EMB臻熟亮相北京車展，全棧式運動控制再拓新局

北京2026年4月21日 /美通社/ -- 全球領先的運動控制技術公司耐世特汽車系統（HK 1316）宣佈，其電子機械制動（EMB）產品已完成全系列開發與嚴苛驗證，正式面向市場。這是繼2025年上海車展首次亮相後，耐世特在EMB領域取得的重要里程碑，標誌著產品已全面成熟可量產，公司已具備從線控轉向到線控制動的全棧式線控運動控制技術能力。

從藍圖到征途：寒暑淬煉，不負期待

自2025年上海車展首次發佈以來，耐世特EMB產品在短短一年內取得了長足進展。耐世特同步推進了產品設計、產線建設與供應鏈佈局，實現了全鏈條協同開發。截至目前，耐世特EMB已完成仿真測試、台架測試及冬季極寒工況下的全部嚴苛驗證。公司與國內多家主流整車廠開展了深度需求交流，20餘家客戶在深度駕駛評測後給予了充分肯定與高度評價，已有多個項目進入技術合作開發。

進入2026年，中國汽車產業正經歷從功能堆疊到場景驅動的關鍵轉變。主機廠不再追逐冗長的功能清單，而是尋求能切實解決用戶痛點、提升駕駛體驗的集成方案。耐世特依托在轉向與制動領域的技術積澱，已率先在城市通勤、窄位泊車等高頻場景中展開融合功能的創新探索。

從轉向到制動：全棧式運動控制能力的自然延伸

作為運動控制領域的專家，耐世特將其在轉向系統領域積累的深厚工程能力延伸至制動領域，構建起覆蓋轉向與制動的全棧式運動控制能力。這一跨越並非從零開始，而是基於耐世特在多維度的協同優勢：

全棧式底盤控制軟件，開放接口 ：從單一功能堆疊走向深度協同融合，搭載獨有的「制動轉向融合」軟件，實現跨域功能安全冗余，為L3及以上高階自動駕駛提供可靠的執行層保障。基於現有成熟的轉向技術模塊實現快速開發落地，並提供開放接口，使整車廠能迅速將其納入自身軟件定義汽車架構中。

：從單一功能堆疊走向深度協同融合，搭載獨有的「制動轉向融合」軟件，實現跨域功能安全冗余，為L3及以上高階自動駕駛提供可靠的執行層保障。基於現有成熟的轉向技術模塊實現快速開發落地，並提供開放接口，使整車廠能迅速將其納入自身軟件定義汽車架構中。 硬件復用，降本增效 ：執行器模塊（電機、減速機構、傳感器）與運動控制器硬件（ASIL-D級MCU、預驅芯片、電源芯片）實現平台化復用，顯著縮短開發週期、降低系統成本。

：執行器模塊（電機、減速機構、傳感器）與運動控制器硬件（ASIL-D級MCU、預驅芯片、電源芯片）實現平台化復用，顯著縮短開發週期、降低系統成本。 製造協同，優勢佈局 ：裝配設備可實現復用，相似工藝難點進行並行開發。耐世特一如既往地以全球統一的高質量標準，依托覆蓋全球的製造佈局，為EMB產品的穩定交付提供堅實保障。

：裝配設備可實現復用，相似工藝難點進行並行開發。耐世特一如既往地以全球統一的高質量標準，依托覆蓋全球的製造佈局，為EMB產品的穩定交付提供堅實保障。 供應鏈整合，成熟穩定：核心供應商高度重合，集中採購發揮規模效應，成熟的全球價值鏈為產品量產提供了穩定的供應保障。

「耐世特線控轉向與EMB的融合併非簡單的『1+1』，而是基於機電一體化底層邏輯的必然進化，是實現高階自動駕駛安全性與經濟性的關鍵路徑。」耐世特汽車系統高級副總裁、首席戰略官、亞太區總裁李軍表示，「選擇耐世特，不僅是選擇線控轉向與EMB兩個部件，更是選擇了一套經過驗證、可量產、成本可控的完整底盤運動控制解決方案。」

運動，精準，信賴。 ——耐世特以百年工程積澱，為整車客戶和終端消費者提供安全、可靠、值得信賴的運動控制體驗。

2026北京車展期間，誠邀您蒞臨北京中國國際展覽中心（順義館）W1館W1B03耐世特展台，親身體驗EMB等前沿技術帶來的突破性創新成果。

關於耐世特汽車系統

耐世特汽車系統（HK 1316）作為一家領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。我們創新的產品和技術組合為底盤的「線控運動控制」 （Motion-by-Wire™）提供助力，包括電動助力和液壓助力轉向系統、線控轉向和後輪轉向系統、轉向管柱與中間軸、驅動系統、軟件解決方案以及線控制動，為包括電氣化、軟件/網聯、先進駕駛輔助系統（ADAS）/自動駕駛和共享出行在內的所有大趨勢所面臨的運動控制挑戰提供解決方案，為全球60餘家客戶提供服務，包括寶馬、福特、通用、雷諾日產三菱、斯泰蘭蒂斯、豐田、大眾，以及中國的比亞迪、小米、長安、理想、奇瑞、長城、吉利、小鵬等和印度的汽車製造商。www.nexteer.com

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SOURCE 耐世特