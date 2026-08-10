技嘉 32 吋 240Hz QD-OLED 4K 電競螢幕 MO32U24 正式上市

台北2026年8月10日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技推出旗下 32 吋 QD-OLED 電競螢幕 MO32U24。這款螢幕專為極致流暢的視覺表現打造，採用 QD-OLED 面板並結合最新的 ObsidianShield 抗反射鍍膜，不僅能有效強化黑階與對比表現，在強光下仍能呈現鮮明生動的色彩。此款螢幕也同時整合技嘉針對 HDR 與 SDR 的畫質調校技術，完美釋放 OLED 面板潛力，並承襲技嘉獨家戰術型功能（Tactical Features），大幅提升玩家在競技遊戲中的反應速度與決策效率。

MO32U24 電競螢幕透過面板 ObsidianShield 抗反射鍍膜技術，最高可提升 40% 感知黑階表現，即使在強烈環境光下仍能呈現深邃黑階與亮麗色彩。螢幕表面硬度則由 2H 升級至 3H，提供 2.5 倍防刮能力，強化日常使用耐用性。此款螢幕更通過 VESA ClearMR 13000 認證，具備 0.03ms GTG 極速反應時間，有效降低動態模糊；搭配 VESA DisplayHDR™ True Black 500 認證、99% DCI-P3 廣色域，呈現更細膩且貼近真實的影像層次。