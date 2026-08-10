技嘉 32 吋 240Hz QD-OLED 4K 電競螢幕 MO32U24 正式上市
新聞提供者GIGABYTE
10 8月, 2026, 09:00 CST
台北2026年8月10日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技推出旗下 32 吋 QD-OLED 電競螢幕 MO32U24。這款螢幕專為極致流暢的視覺表現打造，採用 QD-OLED 面板並結合最新的 ObsidianShield 抗反射鍍膜，不僅能有效強化黑階與對比表現，在強光下仍能呈現鮮明生動的色彩。此款螢幕也同時整合技嘉針對 HDR 與 SDR 的畫質調校技術，完美釋放 OLED 面板潛力，並承襲技嘉獨家戰術型功能（Tactical Features），大幅提升玩家在競技遊戲中的反應速度與決策效率。
MO32U24 電競螢幕透過面板 ObsidianShield 抗反射鍍膜技術，最高可提升 40% 感知黑階表現，即使在強烈環境光下仍能呈現深邃黑階與亮麗色彩。螢幕表面硬度則由 2H 升級至 3H，提供 2.5 倍防刮能力，強化日常使用耐用性。此款螢幕更通過 VESA ClearMR 13000 認證，具備 0.03ms GTG 極速反應時間，有效降低動態模糊；搭配 VESA DisplayHDR™ True Black 500 認證、99% DCI-P3 廣色域，呈現更細膩且貼近真實的影像層次。
MO32U24 搭載的獨家畫質調校技術可對應多元使用情境。其中，HyperNits 技術可於 1,300 尼特亮度峰值模式下，提升 HDR 整體亮度 30% 且保留亮部細節，並提供 HyperNits High 及 HyperNits Medium 兩種模式以符合不同環境偏好。針對日常 SDR 應用，AI 影像模式可自動辨識內容並即時套用最合適的顯示模式。此外，戰術功能將硬體效能轉化為真實的競技實力，包含 Tactical Switch 2.0 支援一鍵快速切換解析度與顯示比例；Ultra Clear 則能顯著改善動態清晰度並減少殘影，結合自動提亮暗部細節的 AI 黑平衡技術，協助玩家掌握關鍵優勢。
為提升產品穩定性，MO32U24採用靜音無風扇散熱設計並結合石墨烯導熱薄膜，搭配AI OLED Care 自動執行面板維護以降低螢幕烙印風險。
此外採用通過德國萊因（TÜV Rheinland）認證的低藍光與防閃屏技術，配合 OLED VRR 防閃爍技術，可在幀率波動下動態調整更新率範圍，有效消除畫面閃爍，全方位兼顧產品耐用性與使用舒適度。更多產品資訊請參閱官網產品頁面，實際上市規格與銷售時間將依各市場通路而異。
SOURCE GIGABYTE
分享這篇文章