타이베이, 2026년 4월 30일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 오늘 MO32U24 게이밍 모니터 출시를 발표했다. 이 제품은 32인치 240Hz 4K 게이밍 모니터로, 매우 부드러운 시각적 성능을 제공하도록 설계되었으며 어드밴스드 옵시디언실드(Advanced ObsidianShield) 필름이 적용된 QD-OLED 패널을 탑재해 제품 사용 시, 더 깊은 블랙 표현과 향상된 대비를 구현하면서 선명한 색감을 유지한다. MO32U24는 HDR 및 SDR 콘텐츠에 최적화된 기가바이트의 독자적인 화질 튜닝 기술을 적용해 OLED의 성능을 극대화했으며, 빠른 게임 조작을 지원하는 택티컬 기능(Tactical Features)도 계승했다.

기가바이트, 32인치 240Hz QD-OLED 4K 게이밍 모니터 MO32U24 출시…매우 부드러운 시각적 우수성 장착

어드밴스드 옵시디언실드 필름은 체감 블랙 레벨을 최대 40%까지 향상시키며, 강한 주변 조명 환경에서도 깊은 블랙과 선명한 색상을 유지하도록 설계되어 최상위 수준의 OLED 성능을 제공한다. 여기에 업그레이드된 3H 표면 경도가 적용돼 일상 사용에서의 내구성이 향상됐으며, 스크래치 저항성은 2.5배 개선됐다. 이 모니터는 VESA ClearMR 13000 인증과 0.03ms GTG 응답속도를 지원해 모션 블러를 최소화하고 매우 선명한 화면을 제공한다. 더불어 VESA DisplayHDR™ True Black 500과 DCI-P3 99% 색 재현율 지원해 사실적인 색상 재현을 구현한다.

다양한 콘텐츠 환경에 대응하기 위해 지능형 화질 튜닝 기능도 탑재됐다. HDR 콘텐츠에서는 하이퍼니츠(HyperNits) 기술을 통해 Peak 1300 모드에서 전체 HDR 밝기를 향상시키면서도 하이라이트 디테일을 유지한다. 또한 실사용 시 조명 환경에 맞춰 선택할 수 있는 하이 및 미디엄 모드도 제공한다. SDR 콘텐츠에서는 AI 픽처 모드(AI Picture Mode)가 사용자의 활동을 실시간으로 분석해 최적의 디스플레이 모드를 자동으로 적용한다. 경쟁 게임 환경에서는 택티컬 스위치(Tactical Switch) 2.0을 통해 화면 크기와 종횡비를 즉시 전환할 수 있으며, 울트라 클리어(Ultra Clear) 기능은 모션 블러를 줄여 더 선명한 움직임을 제공한다. 또한 AI 블랙 이퀄라이저(AI Black Equalizer)가 어두운 장면의 중요한 디테일을 자동으로 강조한다.

장기간 안정적인 사용을 위해 MO32U24는 그래핀 열전도 필름과 함께 무소음 팬리스 열 솔루션 설계를 적용했다. 이와 더불어 패널 보호 기능을 수행하는 AI OLED Care 기술을 통해 번인 발생 위험을 줄였다. 사용자 편의 기능도 강화됐다. TÜV Rheinland 인증 저블루라이트 및 플리커 프리 기술을 적용했으며, OLED VRR Anti-Flicker 기술을 통해 VRR 범위를 정밀하게 조정하여 화면 깜빡임을 최소화한다. 제품에 대한 더 자세한 정보는 제품 페이지에서 확인할 수 있다. 최종 제품 구성과 기능 제공 여부는 지역 및 판매 채널에 따라 달라질 수 있다.

SOURCE GIGABYTE