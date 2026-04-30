L'écran gamingGIGABYTE 32 pouces 240Hz QD-OLED 4K MO32U24 est désormais disponible avec une excellence visuelle ultra-fluide

TAIPEI, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, annonce aujourd'hui la disponibilité du MO32U24. Cet écran gaming 4K 240Hz de 32 pouces est conçu pour offrir des performances visuelles ultra-fluides, avec une dalle QD-OLED dotée d'un film Advanced ObsidianShield qui approfondit les noirs et le contraste perçus tout en conservant des couleurs vives pendant l'utilisation. Le MO32U24 bénéficie en outre du réglage exclusif de la qualité d'image de GIGABYTE pour les contenus HDR et SDR afin de faire ressortir les performances optimales de l'OLED, et hérite de fonctions tactiques exclusives pour un contrôle réactif dans les jeux.

GIGABYTE 32-inch 240Hz QD-OLED 4K Gaming Monitor MO32U24 Now Available with Ultra-Smooth Visual Excellence

Le MO32U24 offre des performances OLED grâce au film Advanced ObsidianShield qui augmente les niveaux de noir perçus jusqu'à 40 % tout en préservant des noirs profonds et des couleurs vives, même sous une forte lumière ambiante. En outre, la dureté de surface 3H améliorée améliore la durabilité au quotidien avec une résistance aux rayures 2,5 fois supérieure. Certifié VESA ClearMR 13000 et doté d'un temps de réponse GTG exceptionnel de 0,03 ms, il élimine le flou de mouvement pour une clarté absolue. Les visuels sont encore affinés grâce à VESA DisplayHDR™ True Black 500 et à la gamme de couleurs DCI-P3 à 99 %, garantissant une reproduction des couleurs fidèle à la réalité.

Pour s'adapter à tous les scénarios, le MO32U24 est associé à un réglage intelligent de la qualité de l'image. Pour le contenu HDR, la technologie HyperNits augmente la luminosité globale du contenu HDR en mode Peak 1300 tout en préservant les détails des hautes lumières, avec des modes High et Medium pour les différentes préférences d'éclairage. Pour le contenu SDR, le mode d'image AI applique automatiquement le meilleur mode d'affichage en temps réel en fonction de l'activité de l'utilisateur. Dans les jeux de compétition, les fonctions tactiques offrent un contrôle immédiat grâce à Tactical Switch 2.0 pour le changement de taille d'écran et de rapport hauteur/largeur, tandis qu'Ultra Clear réduit le flou de mouvement pour des mouvements plus nets et qu'AI Black Equalizer révèle automatiquement les détails essentiels dans les scènes sombres.

Pour une fiabilité à long terme, le MO32U24 intègre une solution thermique silencieuse et sans ventilateur avec un film thermique en graphène, ainsi que l'AI OLED Care, qui gère la maintenance des dalles afin de réduire le risque de brûlure de pixel. Pour le confort de l'utilisateur, la protection globale des yeux comprend une faible lumière bleue et l'absence de scintillement certifiée par TÜV Rheinland, ainsi que la fonction OLED VRR Anti-Flicker qui permet d'ajuster précisément la plage VRR, atténuant ainsi le scintillement de l'écran. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page du produit. Les configurations finales et la disponibilité peuvent varier selon les régions et les canaux de distribution locaux.

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