GIGABYTE lanza el MO32U24: monitor gaming QD-OLED 4K de 32" a 240 Hz con una fluidez visual excepcional

TAIPÉI, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anuncia hoy el lanzamiento del MO32U24. Este monitor gaming4K de 32 pulgadas, 240 Hz está diseñado para ofrecer un rendimiento visual ultrasuave, con un panel QD-OLED con película Advanced Obsidian Shield que intensifica los negros y el contraste, al tiempo que mantiene los colores vivos durante el uso. El MO32U24 cuenta además con el exclusivo ajuste de calidad de imagen de GIGABYTE para contenidos HDR y SDR, que aprovecha al máximo el rendimiento perfeccionado de la tecnología OLED y hereda las funciones tácticas patentadas para un control ágil en el juego.

GIGABYTE 32-inch 240Hz QD-OLED 4K Gaming Monitor MO32U24 Now Available with Ultra-Smooth Visual Excellence

El MO32U24 ofrece un rendimiento OLED de primer nivel gracias a la película Advanced ObsidianShield, que aumenta los niveles de negro percibidos hasta en un 40 % y mantiene los negros profundos y los colores vivos incluso con luz ambiental intensa. Además, la dureza superficial mejorada de 3H aumenta la resistencia al uso diario, con una protección contra arañazos 2,5 veces superior. Certificado con VESA ClearMR 13000 y con un excelente tiempo de respuesta GTG de 0,03 ms, elimina el desenfoque del movimiento para ofrecer una claridad absoluta. Las imágenes mejoran aún más gracias a VESA DisplayHDR™ True Black 500 y la gama de colores 99 % DCI-P3, lo que garantiza una reproducción realista de los colores.

Para adaptarse a diferentes situaciones, el MO32U24 cuenta con un ajuste inteligente de la calidad de imagen. Para el contenido HDR, la tecnología HyperNits aumenta el brillo general del contenido HDR en el modo Peak 1300, al tiempo que preserva los detalles más destacados, con los modos Alto y Medio para diferentes preferencias de iluminación. Para el contenido SDR, el modo de imagen AI aplica automáticamente el mejor modo de visualización ajustado en tiempo real en función de la actividad del usuario. En el juego profesional competitivo, las funciones tácticas ofrecen control inmediato: Tactical Switch 2.0 permite alternar entre tamaños de pantalla y relaciones de aspecto, Ultra Clear reduce el desenfoque del movimiento para una imagen más nítida, y AI Black Equalizer revela automáticamente detalles fundamentales en escenas oscuras.

Para garantizar una fiabilidad a largo plazo, el MO32U24 integra una solución térmica silenciosa y sin ventilador con una película térmica de grafeno, junto con AI OLED Care, que gestiona el mantenimiento del panel para ayudar a reducir el riesgo de desgaste. Para mayor comodidad del usuario, el cuidado integral de los ojos incluye luz azul baja antiparpadeo certificado por TÜV Rheinland y OLED VRR Anti-Flicker para ajustar con precisión el rango VRR, lo que mitiga el parpadeo de la pantalla. Para obtener más información, visite la página del producto. Las configuraciones finales y la disponibilidad pueden variar en función de la región y los canales minoristas o minoristas electrónicos locales.

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