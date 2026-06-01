技嘉推出全新 AORUS ELITE 系列電競螢幕，以 5K Mini LED 與新一代 Tandem OLED 拓展高階電競顯示體驗

FM275K16P 為全球首款 27 吋 5K Mini LED 鏡面電競螢幕，具備 Retina 等級 218 PPI 超高像素密度，搭配 2,304 區精準分區控光技術，呈現細膩畫面與卓越對比表現，同時提供 5K 165Hz、4K 220Hz 與 QHD 330Hz 多種顯示設定自由切換，兼顧高解析的視覺細節與極致流暢的遊戲體驗。AORUS ELITE OLED 系列則採用新一代 Tandem OLED 面板技術與 RealBlack Glossy 表面處理技術，HDR 峰值亮度最高可達 1,250 nits，提供極致深邃的黑階與鮮豔色彩。旗艦機種 FO32U24GP 進一步導入戰術雙模功能，讓玩家可依遊戲需求快速切換高解析度與高更新率模式，並支援 DP2.1 UHBR20，提供最高 80Gbps 傳輸速度。FO27Q28G 則進一步擴展產品選擇，滿足不同玩家對尺寸與規格配置的需求，並提供 4 年 OLED 防烙印保固，帶來更安心的長期使用體驗。

AORUS ELITE 系列的核心優勢來自技嘉獨家的智慧顯示技術。HyperNits 可在保留高光細節的同時智慧提升 HDR 亮度表現；AI Picture Mode 則可依不同使用情境最佳化 SDR 內容畫質；而 FM275K16P 獨家搭載的 AI Super Resolution，透過 AI 智慧影像處理技術，帶來更銳利細膩的視覺表現。為強化遊戲表現，此系列承襲技嘉廣受好評的戰術功能，並新增 Tactical HUD 與 Tactical Crosshair。Tactical HUD 可將重要資訊固定於關鍵顯示區域，協助玩家快速掌握遊戲狀態；Tactical Crosshair 則可根據背景變化自動調整紅色與綠色準心對比度，提升瞄準清晰度與辨識表現，讓玩家在競技遊戲中保持專注。

為確保 OLED 面板長期穩定運作，技嘉推出升級版 AI OLED CARE PRO 智慧面板保護技術，結合智慧感測持續監控使用環境與面板狀態。自動離席偵測可於使用者離開時自動關閉顯示器，降低面板使用時長，防止烙印；環境光調節可根據環境光源自動調整亮度；像素維護則於背景自動執行面板維護而不影響使用體驗。此外，用眼提醒可追蹤累積使用時間並適時提醒使用者休息。搭配高效率的熱導管強化散熱設計，進一步確保 OLED 面板長時間維持穩定且可靠的顯示表現。歡迎前往 COMPUTEX 2026 技嘉消費產品展區（南港展覽館一館 4 樓 M0520 攤位）體驗更多展出內容；產品資訊請參閱 GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY。

SOURCE GIGABYTE