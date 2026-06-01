技嘉科技於 COMPUTEX 2026 發表 40 週年限定 AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 系列顯示卡

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GIGABYTE

01 6月, 2026, 18:00 CST

台北2026年6月1日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 正式發表 AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 系列顯示卡。延續今年 CES 推出的 AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY機種，該系列進一步擴展至 GeForce RTX™ 5080、RTX™ 5070 Ti 與 RTX™ 5070 等中高階型號，以一致的產品設計與強勁效能打造完整產品陣容。全新機種同步導入隱線式電源接頭設計，讓系統整線更簡易，呈現乾淨俐落的視覺效果。

INFINITY 系列顯示卡採用 WINDFORCE HYPERBURST 散熱系統，並結合 Double Flow Through 風流設計架構，使氣流可自顯卡背板雙側穿透散熱模組，形成順暢無阻的氣流通道，有效提升散熱效率並維持高效能表現。搭配專利 Hawk 風扇設計，最高可提升 53.6% 風壓與 12.5% 風量，快速將 GPU 與關鍵零組件廢熱排出，並有效擴大散熱覆蓋範圍。此外，顯卡配置具備獨立風扇曲線的 Overdrive 中置風扇，能於高負載運作時自動啟動，提供額外冷卻氣流，確保效能穩定輸出。

為進一步提升裝機體驗，技嘉將電源接頭移至顯卡背側，讓線材更便利收納於主機板後方，大幅優化走線管理，並簡化安裝與維護流程。同時，技嘉導入經典 RGB Halo 燈效與靈感源自於引擎機艙的外環燈圈設計，讓使用者可依個人風格自訂燈效，打造俐落且獨一無二的個人化電腦。INFINITY 系列顯示卡結構採用精巧體積設計，在長時間高負載運作下仍能維持穩定效能，且具備廣泛的機殼相容性。

作為 40 週年重點展示產品之一，AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 系列顯示卡展現技嘉在效能、散熱技術與使用者體驗上的持續進化。歡迎於 COMPUTEX 2026 期間蒞臨南港展覽館一館 4 樓技嘉消費性產品展示攤位（#M0520），或前往技嘉官方網站了解更多產品資訊。

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