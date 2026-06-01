技嘉科技於 COMPUTEX 2026 發表 40 週年限定 AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 系列顯示卡

為進一步提升裝機體驗，技嘉將電源接頭移至顯卡背側，讓線材更便利收納於主機板後方，大幅優化走線管理，並簡化安裝與維護流程。同時，技嘉導入經典 RGB Halo 燈效與靈感源自於引擎機艙的外環燈圈設計，讓使用者可依個人風格自訂燈效，打造俐落且獨一無二的個人化電腦。INFINITY 系列顯示卡結構採用精巧體積設計，在長時間高負載運作下仍能維持穩定效能，且具備廣泛的機殼相容性。

作為 40 週年重點展示產品之一，AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 系列顯示卡展現技嘉在效能、散熱技術與使用者體驗上的持續進化。歡迎於 COMPUTEX 2026 期間蒞臨南港展覽館一館 4 樓技嘉消費性產品展示攤位（#M0520），或前往技嘉官方網站了解更多產品資訊。

SOURCE GIGABYTE