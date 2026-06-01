타이베이 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트가 차세대 Tandem OLED 기술과 세계 최초 5K Multi Mode Mini LED 글로시 게이밍 모니터가 포함된 AORUS ELITE 시리즈 모니터 라인업을 공개했다. 27인치부터 32인치까지 다양한 모델로 구성된 이번 시리즈는 프리미엄급 화질, 독자적인 Tactical 기능, 지능형 패널 보호 기술이 결합돼 게이밍과 생산 관련 요구를 폭넓게 충족하도록 설계됐다.

이번 라인업의 대표 제품은 세계 최초 27인치 5K Mini LED 글로시 게이밍 모니터다. Retina급 218 PPI의 선명도를 자랑하며, 2304존 로컬 디밍 기술을 통해 정밀한 명암 제어 성능을 구현했다. 또한 멀티모드 기능을 지원해 5K 165Hz, 4K 220Hz, QHD 330Hz 모드 간 자유로운 전환이 가능하며, 사용 환경에 따라 더욱 선명한 화면 표현과 초고속 게이밍 성능을 모두 선사한다.

기가바이트, OLED와 Mini LED 기술을 망라한 AORUS ELITE 시리즈 게이밍 모니터 공개

AORUS ELITE OLED 시리즈는 4세대 Tandem OLED 패널과 RealBlack Glossy 표면 기술을 적용해 HDR 기준 최대 1500니트라는 밝기를 구현한다. FO32U24GP 모델은 Dual Mode 및 DP 2.1 UHBR20 인터페이스를 지원해 최대 80Gbps의 풀 대역폭 연결 성능이 특징이며, 사용 경험은 한층 더 향상됐다. FO27Q28G는 다채로운 커스텀 구성이 훨씬 더 다양해 제품군의 대미를 장식한다.

AORUS ELITE 시리즈를 차별화하는 핵심 요소는 기가바이트의 독자 기술이다. HyperNits 기술이 하이라이트 디테일을 유지하면서 HDR 밝기를 지능적으로 높여 주고, AI Picture Mode는 여러 사용 환경에 맞춰 SDR 콘텐츠를 최적화해 준다. FM275K16P 모델에 독점 적용된 AI Super Resolution은 지능형 업스케일링 기술을 통해 이미지 선명도를 높여 준다.

이 제품들은 기존 Tactical 기능을 계승하는 동시에 새로운 Tactical HUD와 Tactical Crosshair 기능도 도입했다. Tactical HUD는 중요한 화면 영역을 고정해 즉시 상황 인식이 가능하며, Tactical Crosshair는 배경 변화에 따라 빨간색과 초록색의 대비를 자동 조정해 보다 방해 없는 조준 환경을 만들어 준다.

장기적인 패널 안정성 역시 AI 센서 기술이 적용된 AI OLED CARE PRO를 통해 강화됐다. Auto Lock 기능은 사용자가 자리를 비웠을 때 불필요한 패널 사용을 줄이고, Adaptive Light는 주변 환경에 따라 화면 밝기를 자동 조절해 준다. Automatic Pixel Clean 기능은 백그라운드에서 자동으로 실행되며, Eye Care Reminder는 누적 사용 시간을 추적해 적절한 휴식 시점을 사용자에게 안내한다. 여기에 통합 히트파이프 기반의 향상된 열 설계를 적용해 장기간 안정적인 OLED 성능 유지가 가능하도록 했다.

기가바이트는 컴퓨텍스 2026(COMPUTEX 2026) 기간에 4층 M0520번 부스에 마련된 기가바이트 소비자 부스(Consumer Booth)의 ENTER INFINITY 전시 공간에서 해당 제품들을 선보일 예정이다. 자세한 내용은 GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE