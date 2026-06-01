GIGABYTE presenta la serie de monitores gamingAORUS ELITE con tecnologías OLED y Mini LED

TAIPÉI, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, marca líder mundial en informática, anuncia su nueva gama de monitores de la serie AORUS ELITE, que combina la tecnología OLED Tandem de última generación con el primer monitor gamingMulti Mode del mundo, con Mini LED, resolución 5K y acabado brillante, en modelos de entre 27 y 32 pulgadas. La nueva serie combina calidad visual óptima, funciones tácticas exclusivas y protección inteligente de la pantalla, lo que le permite dar respuesta a una amplia gama de necesidades de rendimiento y productividad.

GIGABYTE Introduces the AORUS ELITE Series Gaming Monitor Across OLED and Mini LED Technologies

Encabeza esta gama el primer monitor gamingdel mundo con acabado brillante, tecnología Mini LED, resolución 5K y 27 pulgadas, que ofrece una nitidez de 218 ppp, comparable a la de una pantalla Retina, y cuenta con atenuación local de 2304 zonas para un control preciso del contraste. La compatibilidad Multi Mode permite alternar sin interrupciones entre los modos 5K a 165 Hz, 4K a 220 Hz y QHD a 330 Hz, lo que se traduce en una adaptación total tanto a imágenes más nítidas como a una experiencia de juego ultrafluida. La serie AORUS ELITE OLED perfecciona la tecnología de pantalla con OLED Tandem de cuarta generación y superficie RealBlack Glossy, lo que le permite alcanzar una luminosidad máxima en HDR de hasta 1500 nits. El modelo FO32U24GP lleva la experiencia un paso más allá gracias al modo dual (Dual Mode) combinado con DP 2.1 UHBR20, que ofrece una conectividad con un ancho de banda total de hasta 80 Gbps, mientras que el FO27Q28G completa la gama con una mayor variedad de configuraciones.

Lo que diferencia la serie AORUS ELITE es el conjunto de tecnologías exclusivas de GIGABYTE. HyperNits potencia de forma inteligente el brillo HDR sin perder definición en las zonas más iluminadas; el modo de imagen con IA optimiza el contenido SDR en distintos escenarios; y la superresolución con IA, exclusiva del modelo FM275K16P, mejora la nitidez de la imagen mediante un escalado inteligente. Estos modelos cuentan con las funciones tácticas exclusivas de la marca y presentan la nueva función Tactical HUD, que destaca las zonas clave de la pantalla y hace posible una percepción inmediata de la situación, así como Tactical Crosshair, que ajusta automáticamente el contraste entre el rojo y el verde para permitir apuntar sin distracciones en fondos cambiantes.

AI OLED CARE PRO, con tecnología de sensores con IA, es la responsable de maximizar la vida útil de los paneles. La función de bloqueo automático Auto Lock disminuye el uso innecesario en momentos de inactividad, Adaptive Light ajusta la luminosidad en función del entorno y Automatic Pixel Clean se ejecuta de forma silenciosa en segundo plano. La función «Eye Care Reminder» registra el tiempo total de uso y avisa al usuario para que se tome un descanso en el momento adecuado. En la base de todo ello, un diseño térmico mejorado con tubos de calor integrados garantiza el rendimiento constante y a largo plazo de la pantalla OLED.

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