技嘉於 COMPUTEX 2026 發表 40 週年限定 X870E 與 X870 AORUS INFINITY 系列主機板
新聞提供者GIGABYTE
01 6月, 2026, 20:00 CST
台北2026年6月1日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 發表 40 週年限定 X870E 與 X870 AORUS INFINITY 系列主機板。該系列專為最新 AMD Ryzen™ 9950X3D2 處理器打造，搭載 AI 強化超頻 X3D Turbo 2.0 模式，以釋放極致效能，並支援高達 11,400 MT/s 的記憶體速度。產品陣容包含以太空科技重新定義散熱工程與供電設計的旗艦級 X870E AORUS INFINITY NEXT，以及專為超低延遲記憶體效能打造的 X870 AORUS INFINITY。
INFINITY 系列核心技術為技嘉獨家 AI 強化超頻技術 X3D Turbo 2.0 模式。內建硬體晶片，可即時監控系統運作狀態與工作負載行為；並搭配大數據訓練的 AI 動態超頻模型，針對每顆處理器進行優化調校，帶來更智慧、快速且最佳化的效能設定，滿足遊戲、創作與高負載運算需求。
結合航太科技與資料中心級工程設計的 X870E AORUS INFINITY NEXT，採用火箭推進器等級散熱材料，並將創新的 AI Gyroid M.2 散熱結構透過 3D 金屬列印實現，最高可提升 44% 的散熱表面積。搭配 3D 列印均熱板與蜂巢式金屬背板，技嘉將旗艦級主機板的散熱設計推向突破傳統限制的新層次。此外，該主機板搭載 64 相供電設計，整合低軌衛星與資料中心級 Quad OptiMOS 技術，最高可提供 5,120 安培總電流，為極限供電與次世代效能樹立全新標竿。
而 X870 AORUS INFINITY 則專為重新定義 AMD X870 平台的記憶體反應速度而打造。透過將 CL24 時序壓縮至較標準設定的一半，可帶來高達 20% 的速度增幅，並實現 AMD X870 平台歷來最低的記憶體延遲，打造更快速且流暢的遊戲與運算體驗。
作為 40 週年展示的重要產品，X870E AORUS INFINITY NEXT 與 X870 AORUS INFINITY 展現技嘉持續深耕極致效能與高效散熱設計的核心理念。歡迎於 COMPUTEX 2026 期間蒞臨南港展覽館一館 4 樓技嘉消費性產品展示攤位（#M0520），或前往技嘉官方網站了解更多產品資訊。
SOURCE GIGABYTE
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