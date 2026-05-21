技嘉科技宣布 AORUS MASTER 16 旗艦電競筆電正式開賣 為 AI 高效能與沉浸式遊戲體驗而生

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GIGABYTE

21 5月, 2026, 09:00 CST

台北2026年5月21日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布，旗艦級 AI 電競筆電 AORUS MASTER 16 正式開賣。AORUS MASTER 16 以僅 19mm 的超薄機身設計，整合桌機級效能、進階散熱設計與技嘉獨家 AI 智慧助理，打造兼具行動性與極致算力的旗艦機種。作為新世代行動電競平台，其搭載 16 吋 OLED HDR 1000 螢幕、240Hz 更新率與最高 0.2ms 反應時間，兼顧電競所需的高速反應與創作所需的色彩精準度。

AORUS MASTER 16 專為高負載運算而打造，最高搭載 AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 處理器與 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 筆電顯示卡，提供接近桌機等級的運算效能。機身亦支援 MUX Switch，可透過快速切換模式，簡化選擇內顯或獨顯的設定流程。搭配最高 1824 AI TOPS 的 GPU AI 運算能力，為新世代 AI 輔助創作與加速工作流程而生。散熱方面採用旗艦級 WINDFORCE INFINITY EX 散熱設計，結合均熱板（Vapor Chamber）與非對稱冰霜扇2.0（Frost Fan 2.0）設計，最高可支援 230W 系統功耗，協助在長時間高負載下維持穩定效能與低噪音表現。

技嘉科技宣布 AORUS MASTER 16 旗艦電競筆電正式開賣 為 AI 高效能與沉浸式遊戲體驗而生
技嘉科技宣布 AORUS MASTER 16 旗艦電競筆電正式開賣 為 AI 高效能與沉浸式遊戲體驗而生

在使用體驗上，AORUS MASTER 16 以 GiMATE 作為核心亮點。GiMATE 是技嘉獨家 AI 智慧助理，提供更彈性且更智慧的系統控制方式，並可簡化效能管理流程，導入更貼近現代工作需求的應用工具。其中 GiMATE Creator 可將生成式影像模型整合為可管理的本機工作流，降低安裝與設定門檻；GiMATE Coder 則支援自然語言生成、修正與最佳化程式碼，並結合 Visual Studio Code 自動補全功能，加速開發迭代與除錯效率。

在顯示方面，AORUS MASTER 16 配備 16:10 2.5K 240Hz OLED 螢幕，支援 100% DCI-P3 色域與 1,000,000:1 超高對比，呈現更細膩且符合創作需求的色彩表現，並通過 Pantone® 色彩驗證、TÜV Rheinland 認證、VESA ClearMR 10000、VESA DisplayHDR 1000 與 Dolby Vision® 等多項標準。音效方面搭載 Dolby Atmos®，並採用四組雙力揚聲器（Dual-force Speakers）結合 Smart Amplifier，帶來更具劇院感的沉浸式聽覺體驗；外觀則以 5 度黑 RGB Logo 燈效，RGB 背光鍵盤等識別設計，呈現兼具質感與個性的日常旗艦風格。

更多產品資訊請參閱技嘉官方產品頁面。實際規格配置與上市時程依各地區通路與電商販售狀況為準。

SOURCE GIGABYTE

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