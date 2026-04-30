技嘉AI 產品陣容榮獲紅點設計獎肯定

主機板方面，獲獎產品體現技嘉透過設計降低高效能系統複雜度的理念，透過即時調校效能、供電管理，減少手動設定需求。X870 AORUS STEALTH ICE 搭載獨家 D5 Bionic Corsa 技術，一鍵即可全面釋放 DDR5 記憶體效能，降低手動調校門檻。而 X870E AORUS XTREME X3D AI TOP、X870E AORUS MASTER X3D ICE 與 X870E AERO X3D WOOD 則搭載 X3D Turbo Mode 2.0，內建動態超頻模型搭配 AI 晶片，可依工作負載自動完成即時效能優化，進一步提升系統最佳化體驗。

AI 電競筆電旗艦雙機GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC 與 GIGABYTE GAMING A16 PRO 搭載技嘉獨家智慧 AI 夥伴 GiMATE，整合多項 AI 功能於系統中，可依使用者工作流程動態調整，降低手動操作需求。內建的 GiMATE Creator 與 Coder，更進一步支援創作者與專業應用場景，使地端 AI 更易於使用，並更自然地融入日常工作流程。本次多項產品榮獲紅點設計獎肯定，顯示出技嘉透過產品設計、智慧優化與使用體驗整合，持續推動 AI 生態系發展。更多獲獎產品資訊，請參閱 GIGABYTE AWARD 專頁。

SOURCE GIGABYTE