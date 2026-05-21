GIGABYTE เปิดตัว AORUS MASTER 16 โน้ตบุ๊กเกมมิ่ง AI ระดับพรีเมียม พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ยกระดับทั้งพลังการประมวลผลอัจฉริยะและประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริง
21 May, 2026, 09:00 CST
ไทเป, 21 กุมภาพันธ์ 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลกได้ประกาศวางจำหน่าย AORUS MASTER 16 2026 แล็ปท็อปเกมมิ่ง AI รุ่นเรือธง ที่ผสานประสิทธิภาพระดับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ระบบระบายความร้อนขั้นสูง และเอเจนต์ AI เอกสิทธิ์เฉพาะไว้ในดีไซน์บางเฉียบเพียง 19 มม. พกพาสะดวก สร้างขึ้นให้เป็นแพลตฟอร์มเกมมิ่งแบบพกพา มอบประสบการณ์เกมมิ่งที่สมจริงและเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาพร้อมจอแสดงผล OLED HDR 1000 ขนาด 16 นิ้ว อัตราการรีเฟรช 240Hz และเวลาตอบสนองสูงสุด 0.2ms เพื่อความสมดุลระหว่างการตอบสนองสำหรับอีสปอร์ตและความแม่นยำของสีระดับครีเอเตอร์
AORUS MASTER 16 ออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักโดยเฉพาะ โดยปรับแต่งได้ถึงโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen™ 9 9955HX3D และ GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop ให้พลังการประมวลผลใกล้เคียงกับเดสก์ท็อป รุ่นนี้ยังรองรับ MUX Switch เพื่อให้การเลือกใช้ GPU ออนบอร์ดหรือ GPU แยกทำได้ง่ายขึ้นด้วยฟาสต์โหมด ด้วยความสามารถด้าน AI ของ GPU ขั้นสูงสูงสุดถึง 1824 AI TOPS แล็ปท็อปนี้จึงถูกสร้างมาเพื่อการสร้างสรรค์ด้วย AI รุ่นใหม่และเวิร์กโฟลว์ที่รวดเร็ว ผสานกับระบบระบายความร้อน WINDFORCE INFINITY EX ระดับเรือธงที่มีดีไซน์ห้องไอระเหย (vapor chamber) และพัดลม Frost Fan 2.0 ในตัว รองรับพลังงานระบบได้สูงสุด 230W ช่วยคงประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรและเงียบภายใต้โหลดการทำงานต่อเนื่อง
หัวใจสำคัญของประสบการณ์นี้คือ GiMATE ซึ่งเป็นเอเจนต์ AI เอกสิทธิ์เฉพาะของ GIGABYTE ที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมระบบที่ยืดหยุ่นและอัจฉริยะกว่าเดิม ช่วยปรับปรุงการจัดการประสิทธิภาพและนำเสนอเครื่องมือสำหรับเวิร์กโฟลว์สมัยใหม่ ส่วน GiMATE Creator ผสานรวมแบบจำลองเชิงกำเนิดเข้ากับเวิร์กโฟลว์ภายในเครื่องที่จัดการได้ง่ายเพื่อลดอุปสรรคในการตั้งค่า และ GiMATE Coder รองรับการสร้าง แก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพโค้ดด้วยภาษาธรรมชาติ พร้อมด้วยฟังก์ชันเติมคำอัตโนมัติของ Visual Studio Code เพื่อเร่งรอบการทำงานและค้นหาแก้ไขข้อบกพร่อง
AORUS MASTER 16 มาพร้อมจอแสดงผล OLED ขนาด 16:10 ความละเอียด 2.5K อัตราการรีเฟรช 240Hz ครอบคลุมสี DCI-P3 100% และอัตราส่วนคอนทราสต์ 1,000,000:1 ให้ภาพคมชัด สมจริง และแม่นยำระดับครีเอเตอร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น Pantone® Validated, TÜV Rheinland Certified, VESA ClearMR 10000, VESA DisplayHDR 1000 และ Dolby Vision® สำหรับระบบเสียง Dolby Atmos® และลำโพงแบบ dual-force สี่ตัว พร้อม Smart Amplifier มอบประสบการณ์ราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ได้มากขึ้น ขณะที่รายละเอียดอันเป็นเอกลักษณ์ของ AORUS เช่น 5-degree Black (สีดำ 5 ดั้ง) และไฟ RGB เพิ่มความหรูหรามีระดับสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ การกำหนดค่าขั้นสุดท้ายและช่วงเวลาการขายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและช่องทางการขายปลีกหรือออนไลน์ในท้องถิ่น
