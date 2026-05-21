台北、2026年5月21日 /PRNewswire/ -- 世界有数のコンピューターブランドであるGIGABYTEは、デスクトップクラスの性能、高度な冷却機能、独自のAIエージェントを備えた、厚さ19mmの超薄型設計のフラッグシップAI対応ゲーミングノートPC「AORUS MASTER 16」2026年モデルの発売開始を発表しました。没入感あふれるプレイとAIを活用したワークフローを実現するモバイルゲーミングプラットフォームとして設計された本製品は、16インチOLED HDR 1000ディスプレイを搭載しています。240Hzのリフレッシュレートおよび最大0.2msの応答速度により、eスポーツ向けの高い応答性能と、クリエイター用途に対応する色再現性を両立しています。

GIGABYTE、AI性能と没入型ゲーム体験を実現する「AORUS MASTER 16」の発売開始を発表

高負荷ワークロード向けに設計されたAORUS MASTER 16は、最大でAMD Ryzen™ 9 9955HX3DプロセッサおよびNVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPUを搭載可能で、デスクトップPCに迫る処理性能を実現します。また、本モデルはMUX Switchにも対応しており、Fast Modeにより、統合GPUと専用GPUの切り替えを容易に行うことができます。最大1824 AI TOPSの先進的なAI処理性能を備え、次世代のAI支援によるコンテンツ制作やワークフローの高速化に対応します。また、ベイパーチャンバー設計と一体型Frost Fan 2.0を採用したフラッグシップ冷却ソリューション「WINDFORCE INFINITY EX」により、最大230Wのシステム出力に対応し、長時間の高負荷環境下でも安定したパフォーマンスと低騒音性を維持します。

本製品の中核となるのが、より柔軟かつインテリジェントなシステム制御を実現する、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」です。GiMATEは、パフォーマンス管理を効率化するとともに、現代のワークフローを支援する各種ツールを搭載しています。GiMATE Creatorは、生成画像モデルを運用しやすいローカルワークフローに統合することで、セットアップの負担を軽減します。また、GiMATE Coderは、Visual Studio Codeの自動補完機能と連携し、自然言語によるコード生成、修正、最適化をサポートすることで、反復開発とデバッグを高速化します。

AORUS MASTER 16は、16:10比率の2.5K／240Hz OLEDディスプレイを搭載し、DCI-P3 100％および1,000,000:1のコントラスト比により、鮮やかでクリエイター用途に対応する高精度な映像表現を実現します。また、Pantone® Validated、TÜV Rheinland Certified、VESA ClearMR 10000、VESA DisplayHDR 1000、Dolby Vision®などの各種認証を取得しています。オーディオ面では、Dolby Atmos®およびSmart Amplifier対応の4基のデュアルフォーススピーカーにより、より臨場感あふれる体験を提供します。また、「AORUS 5-degree Black」のデザインやRGBライティングといったブランドを象徴するデザイン要素が、日常使いにおいて洗練されたプレミアムデザインを演出します。

詳しくは、公式製品ページをご覧ください。最終的な仕様および販売時期は、地域や各国の小売店またはオンライン販売チャネルによって異なる場合があります。

SOURCE GIGABYTE