能源衝擊引發亞洲市場重新定價 CFD經紀商Mitrade發佈《特朗普經濟學》免費電子書

馬來西亞吉隆坡2026年5月14日 /美通社/ -- 差價合約(CFD)經紀商Mitrade今天發佈了《Decoding Trumponomics: Trading Volatility in 2026》（解讀特朗普經濟學：2026年波動市場交易策略）電子書，梳理了過去一年美國貿易政策與中東衝突如何重塑亞洲主流交易市場。電子書發佈之際，據美國能源信息署4月末數據顯示，亞洲地區天然氣基準價格Japan-Korea Marker LNG較霍爾木茲危機前上漲51%，達到每百萬英熱單位16.02美元。

上述數據公佈僅數日，市場供需緊張局面進一步加劇。據彭博社(Bloomberg) 5月4日報道，因霍爾木茲海峽仍處於關閉狀態，QatarEnergy將LNG長期供貨不可抗力狀態延長至6月中旬，導致亞洲進口商只能依賴現貨定價。標普全球(S&P Global) 5月初公佈的數據顯示，印尼4月製造業採購經理人指數(PMI)降至49.1，陷入收縮區間；投入成本通脹率創四年新高，售價漲幅達2013年以來最高水平。供給端溢價已傳導至亞洲股指與印尼盧比匯率。

針對2026年的市場環境，Mitrade發佈的這本電子書全面解讀了上述連鎖反應。全書共五章，分析了特朗普經濟學政策與伊朗戰爭如何通過大宗商品、工業原材料及亞洲貨幣影響價格，闡釋了同樣的市場衝擊在區域內不同市場的差異化表現，並解讀了消息面驅動行情往往領先基本面數據的市場邏輯。

Mitrade集團副總裁Kevin Lai表示：「對亞洲交易者而言，地理上遠離美國華盛頓與中東地區並不意味著能免受影響。美國決策與地緣政治變局持續衝擊亞洲市場。Mitrade這本電子書梳理了特朗普政府的政策關鍵節點，解讀了市場的反應機制，還揭示了交易者心理如何放大價格波動，從而助力市場參與者更好地預判下一輪市場衝擊，而非盲目投機。」

《Decoding Trumponomics: Trading Volatility in 2026》即日起免費開放獲取，是Mitrade助力理性交易的系列舉措之一。

關於 Mitrade

Mitrade作為屢獲殊榮的全球知名CFD交易平台，持有開曼群島金融管理局（CIMA，牌照號SIB1612446）、毛里求斯金融服務委員會（FSC，牌照號GB20025791）、澳大利亞證券投資委員會（ASIC，牌照號AFSL398528）、南非金融部門行為監管局（FSCA，牌照號FSP 54842）、阿聯酋資本市場管理局（CMA，牌照號20200000397）、塞浦路斯證券交易委員會（CySEC，牌照號CIF438/23）監管牌照。集團致力於降低市場參與門檻，為全球超700萬交易者提供970餘種場外衍生品交易服務，涵蓋指數、外匯、大宗商品、交易型開放式指數基金(ETF)、股票等。

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SOURCE Mitrade Group