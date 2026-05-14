Pasaran Asia Semak Semula Harga Susulan Gangguan Bekalan Tenaga ketika Broker CFD Mitrade Lancar E-buku Trumponomics Percuma

KUALA LUMPUR, Malaysia, 14 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Broker CFD Mitrade hari ini menerbitkan Decoding Trumponomics: Trading Volatility in 2026, sebuah e-buku yang menelusuri bagaimana setahun dasar perdagangan Amerika Syarikat dan konflik Timur Tengah membentuk semula pasaran paling aktif didagangkan di Asia. Pelancaran e-buku tersebut dibuat ketika Japan-Korea Marker LNG, penanda aras gas serantau, memegang 51% melebihi paras sebelum krisis Hormuz pada $16.02 bagi setiap MMBtu, menurut Pentadbiran Maklumat Tenaga Amerika Syarikat pada penghujung April.

Beberapa hari selepas paras tersebut direkodkan, tekanan bekalan melebar pada kedua-dua sisi. QatarEnergy melanjutkan force majeure ke atas penghantaran LNG jangka panjang sehingga pertengahan Jun dengan Selat Hormuz masih ditutup, seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg pada 4 Mei, sekali gus menyebabkan pengimport Asia bergantung kepada harga lani. PMI pembuatan Indonesia mengalami penguncupan pada paras 49.1 dalam April, dengan inflasi kos input mencapai paras tertinggi dalam tempoh empat tahun dan harga jualan mencapai kadar terpantas sejak 2013, menurut S&P Global pada awal Mei — premium bekalan dialirkan ke dalam indeks ekuiti Asia dan rupiah.

Sebagai respons terhadap landskap 2026, e-buku Mitrade membincangkan tentang tindak balas rantai tersebut. Merangkumi lima bab, e-buku berkenaan meneliti sejauh mana dasar Trumponomics dan perang Iran memberi kesan kepada harga melalui komoditi, input industri dan mata wang Asia, alasan yang menyebabkan gangguan yang sama menunjukkan kesan berbeza terhadap pasaran serantau, serta bagaimana caranya langkah yang didorong oleh berita seringkali mendahului data asas.

"Bagi pedagang Asia, jarak dari Washington dan Timur Tengah bukanlah perlindungan. Keputusan AS dan perubahan geopolitik memberi kesan ke atas pasaran Asia. E-buku Mitrade menelusuri titik meledak dalam pentadbiran Trump, menjelaskan bagaimana pasaran bertindak balas, dan juga menunjukkan bagaimana psikologi pedagang boleh mempengaruhi dengan lebih besar perubahan harga. Kesemua ini disampaikan bagi membantu peserta pasaran memahami dengan lebih baik gelombang kejutan seterusnya dan bukannya membuat spekulasi," kata Kevin Lai, Naib Presiden Mitrade Group.

"Decoding Trumponomics: Trading Volatility in 2026" boleh didapati hari ini secara sumber percuma sebagai sebahagian daripada usaha Mitrade untuk menyokong perdagangan termaklum.

Latar Belakang Mitrade

Mitrade ialah platform perdagangan CFD yang diiktiraf di peringkat global dan memenangi anugerah, dilesenkan di bawah CIMA Kepulauan Cayman (SIB1612446), FSC Mauritius (GB20025791), ASIC Australia (AFSL398528), FSCA Afrika Selatan (FSP 54842), CMA UAE (20200000397) dan CySEC Cyprus (CIF438/23). Kumpulan ini mendemokrasikan akses pasaran dengan menghubungkan lebih 7 juta pedagang kepada lebih 970 derivatif OTC termasuk indeks, tukaran mata wang asing (forex), komoditi, ETF dan saham.

Platform ini menawarkan pelaksanaan mikrosaat, spread ketat, mitigasi risiko lanjutan dan keserasian berbilang peranti bagi memastikan pengalaman perdagangan intuitif yang disesuaikan untuk setiap pedagang.

Perdagangan melibatkan risiko. Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan nasihat kewangan, tawaran atau pelawaan.

Layari https://www.mitrade.com untuk maklumat lanjut.

SOURCE Mitrade Group