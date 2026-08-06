Mitrade榮獲2026年度AI經紀商大獎，升級版MitradeGPT模型在亞洲上線

台北2026年8月6日 /美通社/ -- 差價合約經紀商Mitrade榮獲《全球商業雜誌》2026年度AI經紀商大獎，其升級版MitradeGPT模型已在部分亞洲市場上線。該模型推出之際，散戶投資者正日益依賴AI進行市場研究，這使得金融信息呈現方式的清晰度和準確性成為關注焦點。

亞洲交易者面對海量市場信息，但其中真正重要的動態卻往往難以把握。Finimize的2026年第三季度《現代投資者脈搏》（Modern Investor Pulse）報告基於對全球2808名散戶投資者的調查發現，亞洲受訪者中每天使用AI進行投資研究的比例為27.6%，而全球平均水平為15.9%。

對於已經在交易平台上提供專有AI技術的Mitrade而言，其重點在於改進市場新聞的組織和呈現方式，以便交易者更輕鬆地理解與其交易或關注的產品相關的報道。

升級後的MitradeGPT現已面向亞洲交易者推出，該工具被置於平台新聞板塊內，而非作為獨立模塊存在。新模型可對更多報道進行總結，將相關新聞分組，並按看漲、看跌或中性情緒對新聞進行分類。其底層技術也已重新構建，旨在減少AI幻覺。

Mitrade集團副總裁Kevin Lai表示：「當新聞和評論分散或片面時，在線市場信息可能令交易者望而生畏。缺乏更全面的視角，有用的信息就很難與誇大其詞區分開來。我們的目標是將相關新聞、不同觀點和教育背景信息整合在一起，使更完整的故事更易於我們的交易者消化和理解。」

該經紀商近期還榮獲《全球商業評論》雜誌「2026年全球最受信賴差價合約經紀商」、《世界商業之星》雜誌「2026年拉丁美洲最佳新差價合約經紀商」及「2026年全球最可靠經紀商」等多項大獎。

關於 Mitrade集團

Mitrade是一家享譽全球、屢獲殊榮的差價合約交易平台，持有以下監管機構頒發的金融牌照：開曼群島金融管理局（CIMA，牌照編號：SIB1612446）、毛里求斯金融服務委員會（FSC，牌照編號：GB20025791）、澳大利亞證券和投資委員會（ASIC，AFSL 398528）、南非金融部門行為監管局（FSCA，牌照編號：FSP 54842）、阿聯酋資本市場管理局（CMA，牌照編號：20200000397）和塞浦路斯證券交易委員會（CySEC，CIF438/23）。 該集團致力於降低全球市場准入門坎，目前已連接超過700萬名交易者，可交易1,000多種場外衍生品，包括指數、外匯、大宗商品、ETF和股票等。

該平台提供微秒級交易執行、極具競爭力的點差、先進的風險管理機制以及多終端兼容性，確保為每位交易者量身打造直觀的交易體驗。

交易存在風險。本文僅供參考，不構成任何金融建議、投資要約或招攬。

欲瞭解更多信息，請訪問https://www.mitrade.com 。

SOURCE Mitrade Group