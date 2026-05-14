ตลาดเอเชียปรับราคาใหม่ตามวิกฤตพลังงาน ส่วน Mitrade โบรกเกอร์ CFD เผยแพร่อีบุ๊ก Trumponomics ฟรี
News provided byMitrade Group
14 May, 2026, 10:00 CST
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 14 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ในวันนี้ Mitrade โบรกเกอร์ CFD ได้เผยแพร่อีบุ๊ก ชื่อ "Decoding Trumponomics: Trading Volatility in 2026" ที่ติดตามว่านโยบายการค้าของสหรัฐฯ และความขัดแย้งในตะวันออกกลางตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุดในเอเชียอย่างไร การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ดัชนีญี่ปุ่น-เกาหลี ซึ่งเป็นดัชนีราคาก๊าซในภูมิภาคยังคงสูงกว่าระดับก่อนเกิดเหตุการณ์ช่องแคบฮอร์มุซถึง 51% ที่ 16.02 ดอลลาร์ต่อ MMBtu ตามที่สำนักงานข้อมูลพลังงานของสหรัฐฯ ระบุไว้เมื่อปลายเดือนเมษายน
ไม่กี่วันหลังจากนั้น สถานการณ์ก็บีบตัวขึ้นทั้งสองด้าน โดย QatarEnergy ขยายเวลาเหตุสุดวิสัยสำหรับการส่งมอบ LNG ระยะยาวไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ผู้นำเข้าในเอเชียต้องพึ่งพาการกำหนดราคาสำหรับการซื้อขายทันที ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของอินโดนีเซียถดถอยลงสู่ภาวะหดตัวที่ 49.1 ในเดือนเมษายน โดยอัตราเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตสูงที่สุดในรอบสี่ปี และราคาขายเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556 ตามรายงานของ S&P Global เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งส่วนต่างราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลต่อดัชนีตลาดหุ้นเอเชียและค่าเงินรูปียะฮ์
ในการตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศในปี 2569 อีบุ๊กของ Mitrade กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในห้าบท โดยตรวจสอบว่านโยบาย Trumponomics และสงครามอิหร่านส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตทางอุตสาหกรรม และสกุลเงินเอเชียอย่างไร เหตุใดการหยุดชะงักแบบเดียวกันจึงส่งผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละตลาดระดับภูมิภาค และเหตุใดการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวจึงมักนำหน้าข้อมูลพื้นฐาน
"สำหรับนักเทรดในเอเชีย ระยะห่างจากวอชิงตันและตะวันออกกลางไม่ใช่เกราะป้องกัน การตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อตลาดเอเชีย อีบุ๊กของ Mitrade จะอธิบายถึงประเด็นร้อนต่าง ๆ ในสมัยรัฐบาลทรัมป์ อธิบายว่าตลาดตอบสนองอย่างไร และแสดงให้เห็นว่าจิตวิทยาของนักเทรดอาจทำให้ราคาแกว่งตัวมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถเข้าใจคลื่นกระแทกครั้งต่อไปได้ดีขึ้น แทนที่จะคาดเดาเอาเอง" Kevin Lai รองประธาน Mitrade Group กล่าว
"Decoding Trumponomics: Trading Volatility in 2026" ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ Mitrade ในการสนับสนุนการเทรดที่มีข้อมูลสนับสนุน
Mitrade คือแพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและได้รับรางวัลมากมาย โดยได้รับใบอนุญาตจาก CIMA ของหมู่เกาะเคย์แมน (SIB1612446), FSC ของมอริเชียส (GB20025791), ASIC ของออสเตรเลีย (AFSL398528), FSCA ของแอฟริกาใต้ (FSP 54842), CMA ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (20200000397) และ CySEC ของไซปรัส (CIF438/23) กลุ่มบริษัทช่วยให้การเข้าถึงตลาดเท่าเทียมมากขึ้น โดยเชื่อมต่อผู้ค้ากว่า 7 ล้านรายกับอนุพันธ์ OTC กว่า 970 รายการ รวมถึงดัชนี ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ETF และหุ้น
