投資移民成為 COP29 的關鍵氣候融資解決方案

倫敦2024年11月19日 /美通社/ -- 在 COP29 會議上，世界領導人正在努力應對每年使用 1 萬億美元氣候資金的挑戰，投資移民已成為易受氣候影響國家的創新融資解決方案。這將成為下星期在新加坡舉行的第十八屆 Global Citizenship Conference 的焦點所在。會議期間，政府領導人和投資移民專家將探討公民權和投資居留計劃如何為小島發展中國家 (SIDS) 提供即時、無債務的氣候資金。

上星期，太平洋島國諾魯推出了突破性的 Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program，這是全球首個專門針對氣候變化挑戰而設計的公民計劃，反映了整合經濟發展和氣候解決方案的新融資模式。這公民計劃代表了一種新興趨勢，即各國透過提供居留權或公民權作為回報，以獲得私營部門對緊急氣候適應項目的資金。

在巴庫舉行的 COP29 啟動儀式致辭後，諾魯共和國 (Republic of Nauru) 總統 David Adeang 強調投資移民的變革潛力。「投資移民為像我們這樣小型和脆弱的國家提供一種強大機制，以減輕可持續發展風險，並增強氣候韌性 (Climate Resilience)。我們的公民計劃在這方面設立新標準，直接將投資轉向保護我們國家未來的項目，為保護全球主要生物多樣性熱點作出貢獻。」

國際投資移民諮詢公司 Henley & Partners 獲諾魯政府授權設計、實施和推廣此計劃。Henley & Partners 董事長 Christian H. Kaelin 博士在 COP29 上發表演講，強調投資移民的獨特優勢。「這些計劃不僅提供經濟效益，同時吸引致力於環境可持續發展的全球公民，從而培養一個倡導者網絡，投資於弱勢地區的未來。」

預計來自 50 多個國家的 400 多名代表將參加 11 月 27 日至 29 日在新加坡舉行的第十八屆 Global Citizenship Conference。代表 70 個易受氣候影響國家的「氣候易受影響國家論壇」(Climate Vulnerable Forum) 秘書長 Mohamed Nasheed 閣下將於會議上致詞，並強調當前的道德義務：「擁有財富和全球流動性的人，其行動力得天獨厚，肩負著為下一代保護地球的責任。『氣候正義』(Climate Justice) 的概念強調了這責任，因為發展中國家（其中許多碳排放最少）受到氣候變化的影響往往最為嚴重。」

Henley & Partners 已任命 Jean Paul Fabri 為其首席經濟學家，以加強其在此快速發展領域的諮詢能力。在為政府提供經濟發展和氣候應變能力方面提供意見方面，Fabri 身經百戰。「對於富裕的人而言，投資氣候融資不只是一項道德責任，還是重要的經濟機會。綠色經濟，為具有影響力的投資提供大有可為的渠道，從可再生能源和可持續農業，以至頂尖的綠色科技。」

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SOURCE Henley & Partners