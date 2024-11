Investitionsmigration wird auf der COP29 als zentrale Lösung für die Klimafinanzierung genannt

LONDON, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Während sich die Staats- und Regierungschefs auf der COP29 in Baku mit der Herausforderung auseinandersetzen, jährlich 1 Billion USD an Klimafinanzierung zu mobilisieren, hat sich Investitionsmigration als innovative Finanzierungslösung für klimaanfällige Nationen herauskristallisiert. Dies wird ein zentrales Thema der 18th Global Citizenship Conference sein, die nächste Woche in Singapur stattfindet. Dort werden Regierungsvertreter und Experten für Investitionsmigration untersuchen, wie Staatsbürgerschaft und Aufenthalt durch Investitionsprogramme eine sofortige, schuldenfreie Klimafinanzierung für kleine Inselentwicklungsstaaten (SIDS) ermöglichen können.

Der pazifische Inselstaat Nauru hat letzte Woche das bahnbrechende Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program ins Leben gerufen - das weltweit erste Staatsbürgerschaftsprogramm, das speziell auf die Herausforderungen des Klimawandels ausgerichtet ist und ein neues Finanzierungsmodell für die Integration von wirtschaftlicher Entwicklung und Klimalösungen darstellt. Es handelt sich dabei um einen neuen Trend, bei dem Länder Finanzmittel des Privatsektors für dringende Klimaanpassungsprojekte erhalten, indem sie im Gegenzug Aufenthaltsrechte oder die Staatsbürgerschaft anbieten.

Nach dem Start des Programms auf der COP29 in Baku sprach S.E. David Adeang, Präsident der Republik Nauru, betonte das transformative Potenzial der Investitionsmigration. „Er bietet kleinen und anfälligen Ländern wie dem unseren einen wirksamen Mechanismus, um Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die Klimaresistenz zu verbessern. Unser Bürgerschaftsprogramm setzt in dieser Hinsicht neue Maßstäbe, indem es Investitionen direkt in Projekte lenkt, die die Zukunft unseres Landes sichern und zum Schutz der wichtigsten globalen Biodiversitäts-Hotspots beitragen."

Das internationale Beratungsunternehmen für Investitionsmigration Henley & Partners wurde von der Regierung von Nauru mit der Konzeption, Umsetzung und Förderung des Programms beauftragt. In seiner Rede auf der COP29 hob Dr. Christian H. Kaelin, Vorsitzender von Henley & Partners, den einzigartigen Vorteil der Investitionsmigration hervor. „Die Programme bieten mehr als nur wirtschaftliche Vorteile. Sie ziehen Bürgerinnen und Bürger aus aller Welt an, die sich für ökologische Nachhaltigkeit engagieren, und fördern so ein Netzwerk von Befürwortern, die sich für die Zukunft gefährdeter Regionen einsetzen."

Mehr als 400 Delegierte aus über 50 Ländern werden auf der 18. jährlichen Global Citizenship Conference erwartet, die vom 27. bis 29. November in Singapur stattfindet. Die Hon. Mohamed Nasheed, Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum, das 70 klimagefährdete Nationen vertritt, wird auf der Konferenz sprechen und betonte die ethische Verpflichtung, die sich daraus ergibt: „Diejenigen, die über Reichtum und globale Mobilität verfügen, sind in einer einzigartigen Position, um zu handeln, da sie gegenüber zukünftigen Generationen die Pflicht haben, den Planeten zu schützen. Das Konzept der 'Klimagerechtigkeit' unterstreicht diese Verantwortung, da die Entwicklungsländer - von denen viele am wenigsten zu den Emissionen beitragen - oft am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind."

Um seine Beratungskompetenz in diesem sich rasch entwickelnden Bereich zu stärken, hat Henley & Partners Jean Paul Fabri zum Chefökonom ernannt. Fabri verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Regierungen in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung und Klimaresilienz. „Für vermögende Privatpersonen sind Investitionen in die Klimafinanzierung nicht nur eine ethische Verpflichtung, sondern auch eine große wirtschaftliche Chance. Die grüne Wirtschaft bietet vielversprechende Möglichkeiten für wirkungsvolle Investitionen, von erneuerbaren Energien und nachhaltiger Landwirtschaft bis hin zu grünen Spitzentechnologien."

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung hier.