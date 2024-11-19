Инвестиционная миграция - ключевое решение в области климатического финансирования

News provided by

Henley & Partners

Nov 19, 2024, 03:00 ET

ЛОНДОН, 19 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- С 11 по 22 ноября 2024 года в Баку проходит 24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). В ходе обсуждения лидерами мирового сообщества проблемы привлечения ежегодного финансирования в размере USD 1 трлн на борьбу с изменением климата, инвестиционная миграция была названа инновационным финансовым решением для стран, наиболее уязвимых в ходе климатических изменений. Данная тема также заявлена как основная на предстоящей 18-й Международной конференции по гражданству, которая пройдет на следующей неделе в Сингапуре. Правительственные лидеры и эксперты в области инвестиционной миграции обсудят, как программы получения гражданства и вида на жительство (ВНЖ) за инвестиции могут предоставить немедленное и бездолговое климатическое финансирование для Малых островных развивающихся государств (SIDS).

На прошлой неделе государство Науру, расположенное в Тихом океане, запустило новаторскую программу получения гражданства за вклад в развитие экономической и климатической устойчивости — первую в мире программу гражданства за инвестиции, разработанную для решения подобных вопросов. Эта программа представляет собой новую модель финансирования, сочетающую вклад в экономическое развитие страны и поиски решений в области климатической нестабильности. Данный подход с привлечением средств частного сектора для реализации срочных проектов по вопросам климатических изменений в обмен на ВНЖ или гражданство обещает стать долгоиграющим трендом в индустрии инвестиционной миграции.

После запуска программы на COP29 в Баку президент Республики Науру, Дэвид Аданг, отметил преобразующий потенциал инвестиционной миграции: «Эта индустрия предоставляет небольшим и уязвимым странам, таким как наша, мощный механизм для снижения климатических рисков и укрепления устойчивости. Наша программа гражданства задает новый стандарт, направляя инвестиции непосредственно в проекты, которые защищают будущее нашей страны и способствуют сохранению глобальных экосистем».

Международная консалтинговая компания Henley & Partners была уполномочена правительством Науру разработать, реализовать и продвигать программу. Выступая на COP29, председатель компании Кристиан Келин подчеркнул уникальное свойство инвестиционной миграции: «Эти программы предлагают больше, чем просто экономические выгоды. Они объединяют граждан мира, заинтересованных в устойчивом развитии окружающей среды, и формируют глобальное сообщество единомышленников, нацеленное на создание стабильного будущего для уязвимых регионов».

В 18-й ежегодной Международной конференции по гражданству, которая пройдет 27–29 ноября в Сингапуре, примут участие более 400 делегатов из более чем 50 государств. В ходе конференции запланировано выступление Мохамеда Нашида, Генерального секретаря Форума климатически уязвимых стран (CVF), представляющего 70 территорий, подверженных климатическим рискам. Г-н. Нашид подчеркнет этическую обязанность перед будущими поколениями: «Обладающие богатством и глобальной мобильностью находятся в уникальном положении и обязаны действовать. Они несут ответственность за сохранность нашей планеты».

Для укрепления своего опыта и консультационных возможностей в этом развивающемся направлении Henley & Partners назначила Жан-Поля Фабри главным экономистом компании. Г-н Фабри обладает обширным опытом консультирования правительств по вопросам экономического развития и устойчивости к климатическим изменениям. «Для состоятельных людей инвестиции в климатическое финансирование — это не только этическая обязанность, но и значимая экономическая возможность. «Зеленая» экономика предлагает многообещающие направления для инвестиций, от возобновляемых источников энергии и устойчивого аграрного производства до передовых экотехнологий».

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