DIFC 躋身全球五大對沖基金樞紐，中心註冊對沖基金數目突破 100 家
新聞提供者DIFC
16 12月, 2025, 14:34 CST
阿聯酋杜拜2025年12月16日 /美通社/ -- 中東、非洲及南亞地區領先的全球金融中心——杜拜國際金融中心（DIFC）已註冊其第 100 家對沖基金，反映了其在該領域的主導地位，並成功躋身全球五大行業樞紐之列。
對沖基金經理數目較 2024 年初的 50 家翻了一番。其中 81 家為資產管理規模（AUM）達十億美元級別的基金經理。
2025 年新進駐的機構包括 Baron Capital Management、BlueCrest Capital、Naya Capital Management、Nine Masts Capital、North Rock Capital、Oak Hill Advisors、Pearl Diver Capital、Select Equity Group、Strategic Investment Group、Silver Point Capital、Squarepoint Capital 及 Welwing Capital Group。
他們加入了該地區最強大的行業巨頭陣容，包括 Balyasny、BlackRock、Blue Owl、Brevan Howard、Dymon Asia、Exodus Point、Hudson Bay、Millennium、Qube Research and Technologies (QRT) 及 Verition。
基金經理繼續以破紀錄的速度加入 DIFC，因為他們在此可交易亞洲、歐洲及美洲市場，利用該地區最深厚的人才庫，並向超高淨值人士、家族辦公室及主權財富基金籌集資金。
DIFC 管理局行政總裁 Arif Amiri 閣下表示：「成為領先的對沖基金中心，反映了 DIFC 平台的成熟度以及參與者對我們的信心。我們以客戶為中心並建立行業合作夥伴關係，從而推動產品創新，這將繼續促進我們的增長。我們另類投資社群的廣度與深度，鞏固了我們作為唯一一個在所有領域均具規模運作的金融中心的地位，這讓 DIFC 及其客戶能夠立足杜拜，影響全球金融格局。」
DIFC Funds Centre 的發展正是 DIFC 創新的例證，這是首個同類型的資產管理共享工作空間，匯聚了業內部分最大的知名機構，並輔以中型企業、衍生公司及初創企業。超過 85% 以 DIFC 為基地的對沖基金經理均有能力在該中心籌集及管理私人和主權資本。
DIFC 最近一份關於另類投資未來的報告強調，技術創新、監管改革及更廣泛的投資者准入正在加速資金流入另類投資領域，使其成為多元化投資組合的核心組成部分。
DIFC 的財富與資產管理行業持續迅速擴張，目前已有超過 470 家公司。基金經理得益於能夠接觸中東地區最密集的私人財富，包括超過 1,250 家以該中心為基地的家族相關商業實體。
