瑞銀資產管理推出首個代幣化貨幣市場基金，通過 DigiFT 平台提供

新加坡2024年11月2日 /美通社/ -- 瑞銀資產管理推出了其首個代幣化投資基金"uMINT"，並通過授權分銷合作伙伴 DigiFT 提供給投資者。

通過 DigiFT 平台，投資者可以選擇自己的托管錢包方案來申購 uMINT，並享受 DigiFT 平台提供的實時贖回功能。uMINT 是由瑞銀專屬代幣化平台 "UBS Tokenize"發行的一種貨幣市場投資工具，構建在以太坊分布式賬本技術之上，基於穩健的風險管理框架，由高質量的貨幣市場工具支持。該平台提供完整的數字資產服務，旨在為更廣泛的市場參與者打開通向去中心化金融的門檻。

「我們很榮幸成為瑞銀資產管理的授權分銷合作伙伴，助力其首個代幣化貨幣市場基金的推出。這是 Web3 領域的重要裡程碑，也是我們在變革資本市場方面能力的證明。該合作不僅將傳統金融與數字和去中心化技術相連接，還展示了我們在開放網絡上為新一代全球投資者提供下一代投資解決方案的能力。」DigiFT 創始人兼首席執行官張之皓表示。

作為此次合作的一部分，DigiFT 將為該代幣化貨幣市場基金的鏈上分銷活動提供基礎設施支持。依托區塊鏈技術，DigiFT 的一流開放基礎設施確保所有交易存儲和記錄在不可篡改的賬本上，提供實時的操作和審計可見性。除簡化行政流程外，DigiFT 還利用智能合約，促進自動化合規和運營效率，使投資者能夠探索新的Web3 金融用例。

DigiFT 是首個獲得新加坡金融管理局認可的市場運營商 (RMO) 資質和資本市場服務 (CMS) 牌照，並采用智能合約技術和自動化做市機制的交易所。

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關於 DigiFT

DigiFT 是新加坡金融管理局首個許可的鏈上真實資產交易所。了解更多：www.digift.sg

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