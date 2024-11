UBS Asset Management lanceert zijn eerste tokenized geldmarktfonds, beschikbaar via DigiFT

SINGAPORE, 3 november 2024 /PRNewswire/ -- UBS Asset Management, lanceert zijn eerste tokenized beleggingsfonds "uMINT", beschikbaar gesteld via de geautoriseerde distributiepartner, DigiFT.

Met DigiFT kunnen beleggers zich abonneren op uMINT met behulp van hun favoriete custody wallet-oplossing, waarbij ze toegang krijgen tot realtime aflossingsmogelijkheden via het platform van DigiFT. uMINT is een Money Market-belegging die wordt ondersteund door hoogwaardige geldmarktinstrumenten op basis van een conservatief, risicogestuurd kader. Het is gebouwd op gedistribueerde Ethereum-grootboektechnologie en uitgegeven onder UBS Tokenize, de interne tokenisatieservice van UBS. Met zijn full-service aanbod voor digitale activadiensten wil het bedrijf de deur naar de wereld van gedecentraliseerde financiering voor een breder scala aan marktdeelnemers openen.

"We zijn vereerd dat we een geautoriseerde distributiepartner zijn voor UBS Asset Management bij de lancering van hun eerste tokenized geldmarktfonds. Dit is een belangrijke mijlpaal in de wereld van Web3 en een bewijs van ons vermogen om kapitaalmarkten te transformeren. Deze samenwerking slaat niet alleen een brug tussen traditionele financiën en digitale en gedecentraliseerde technologieën, maar toont ook ons vermogen om investeringsoplossingen van de volgende generatie op een open netwerk te leveren, voor een nieuwe generatie wereldwijde investeerders," zegt Henry Zhang, oprichter en Chief Executive Officer van DigiFT.

Als onderdeel van de samenwerking zal DigiFT infrastructuur leveren voor het beheren en monitoren van on-chain distributieactiviteiten en transacties voor het nieuwe tokenized geldmarktfonds. De best-in-class, open infrastructuur van DigiFT maakt gebruik van blockchaintechnologie en zorgt ervoor dat alle transacties worden opgeslagen en geregistreerd in een onveranderbaar grootboek, waardoor operationele en auditinformatie in realtime beschikbaar is. Naast het stroomlijnen van administratieve processen is DigiFT in staat om smart contracts te benutten en geautomatiseerde compliance en operationele efficiëntie te faciliteren. Beleggers kunnen dan verder investeren en nieuwe financiële Web3 use cases kunnen verkennen.

DigiFT is de eerste beurs die smart contract-methodes en processen inzet met een automatisch market-making mechanisme. Het is een Recognised Market Operator (RMO) en heeft de Capital Markets Services (CMS) licentie ontvangen van de Monetary Authority of Singapore.

Disclaimer: Dit artikel is geen advertentie waarin een aanbod wordt gedaan of waarin de aandacht wordt gevestigd op een aanbod of voorgenomen aanbod

Over DigiFT

DigiFT is de eerste beurs voor on-chain real-world assets met een vergunning van de Monetary Authority of Singapore. Ontdek meer op www.digift.sg

