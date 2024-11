UBS Asset Management lance son premier fonds de marché monétaire tokenisé, disponible via DigiFT

SINGAPOUR, 3 novembre 2024 /PRNewswire/ -- UBS Asset Management lance son premier fonds d'investissement tokenisé, « uMINT », mis à disposition par l'entremise de son partenaire de distribution autorisé, DigiFT.

Avec DigiFT, les investisseurs peuvent souscrire à uMINT en utilisant leur solution phare de custodial wallet, en accédant à des capacités de rachat en temps réel via la plateforme de DigiFT. uMINT, un investissement monétaire étayé par des instruments du marché monétaire de haute qualité basés sur un cadre conservateur et géré par le risque, est construit sur la technologie de registre distribué Ethereum et émis sous UBS Tokenize, le service de tokenisation interne d'UBS, une gamme exhaustive de services d'actifs numériques, qui vise à ouvrir la porte du monde de la finance décentralisée à un plus large éventail d'acteurs du marché.

« Nous sommes honorés d'être un partenaire de distribution autorisé pour UBS Asset Management dans le lancement de son premier fonds monétaire tokenisé. Il s'agit d'une étape importante dans le monde du Web3, qui témoigne de notre capacité à transformer les marchés de capitaux. Non seulement ce partenariat fait le lien entre la finance traditionnelle et les technologies numériques et décentralisées, mais il démontre également notre capacité à fournir des solutions d'investissement de nouvelle génération sur un réseau ouvert - pour une nouvelle génération d'investisseurs mondiaux », déclare Henry Zhang, fondateur et CEO, DigiFT.

Dans le cadre de ce partenariat, DigiFT fournira l'infrastructure nécessaire à la gestion et au suivi des activités de distribution et des transactions sur la chaîne pour le nouveau fonds monétaire tokenisé. Activée par la technologie blockchain, l'infrastructure ouverte de DigiFT garantit que toutes les transactions sont stockées et enregistrées sur un registre immuable, offrant ainsi une visibilité opérationnelle et d'audit en temps réel. Au-delà de la rationalisation des processus administratifs, DigiFT est en mesure d'exploiter les contrats intelligents et de faciliter la conformité automatisée et l'efficacité opérationnelle, ce qui permet encore aux investisseurs d'investir et d'explorer de nouveaux cas d'utilisation du Web3 financier.

DigiFT est la première bourse déployant des méthodes et des processus de contrats intelligents, avec un mécanisme de tenue de marché automatique, à être reconnue comme un opérateur de marché reconnu (RMO) et à se voir attribuer la licence Capital Markets Services (CMS) par l'Autorité monétaire de Singapour.

Avis de non-responsabilité : le présent communiqué n'est pas une publicité formulant une offre ou attirant l'attention sur une offre ou une intention d'offre

À propos de DigiFT

DigiFT est la première bourse d'échange d'actifs du monde réel sur la chaîne à être agréée par l'Autorité monétaire de Singapour. Pour en savoir plus : www.digift.sg

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected]