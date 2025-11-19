EDC、2億ドルの融資でロッテショッピングを支援し、韓国で初の融資を実行

EDC はロッテショッピングへの2 億ドル融資で韓国初の貸付を支援

カナダ・オタワ, 2025年11月19日 /PRNewswire/ -- 本日、カナダ輸出開発公社（EDC）は、韓国最大級かつ最も多角化した小売コングロマリットの1つである Lotte Shopping Co., Ltdに対し、2億ドルの融資を実施することを発表しました。これはEDCが韓国で実施する初めての融資取引となります。これは、9月に締結された市場リーダーシップ・パートナーシップ（MLP）プログラムの覚書（MOU）に続く、Lotte ShoppingとEDC間の最初の契約でもあり、今後3年間でEDCからLotte Shoppingに最大5億ドルの資金援助が提供される可能性がある。

現在の取引には、EDC の銀行パートナーであるSumitomo Mitsui Banking Corporation（SMBC）による 1 億 5,000 万ドルの EDC 保証が含まれており、同銀行はロッテショッピングに対して追加で 5,000 万ドルの直接融資枠も提供します。この融資は、同社の設備投資を強化し、デパート、ハイパーマーケット、スーパーマーケット、そして電子商取引（EC）プラットフォームにわたるロッテショッピングの小売事業を強化することを目的としています。2024年12月時点で、主要な小売企業であるLotte Shoppingは、世界で902店舗を展開しており、その大部分は韓国に位置し、ベトナムとインドネシアでも存在感を拡大しています。Lotte Shoppingは、韓国で第5位の規模を誇るLotte Groupの一員です。

この融資は韓国ウォン（KRW）建てで、EDC にとって初めての事例となります。現地通貨での融資を提供することで、EDC はLotte Shoppingなど韓国のパートナーが為替リスクをより効果的に管理できるよう支援しています。この取り組みは、EDC が韓国を含むインド太平洋の重点市場において、信頼を築き関係を深めるという長期的なコミットメントを示すものです。

EDC は2023年10月に韓国で現地代表部を開設して以来、同国での存在感を着実に拡大しています。同チームは韓国の企業やパートナーとの関係を深化させ、EDC を信頼される協力者かつ、地域内でのカナダと韓国間の貿易・投資拡大に積極的に貢献する存在として位置づけています。

「このマイルストーンは、EDC にとって韓国での新たなエキサイティングな章の始まりを示すものです」と、EDC の社長兼 CEO である Alison Nankivell 氏は述べています。「Lotte Shoppingとのパートナーシップを通じて、MLP 契約の締結からわずか短期間で、最初の取引を完了することができました。これは、強力な協力がもたらす成果の明確な例です。この先駆的な取引は、EDC が現地市場のニーズに応じたアプローチを採用していることを示すものであり、パートナーシップの強化と、カナダ企業が韓国のようなダイナミックな市場で事業を拡大する際の支援への当社のコミットメントを強調するものです。地域ネットワークと専門知識を持つ業界リーダー、ロッテショッピングとのパートナーシップを通じて、カナダの輸出業者が農産食品から先端技術まで、韓国、インドネシア、ベトナム、その他の主要な ASEAN 市場への新たな道を切り拓くことを期待しています。これにより、インド太平洋地域におけるカナダの貿易ネットワークの強化に向けた協力を進めていきます。」

「先月、カーニー首相とともにインド太平洋地域を訪問し、韓国にも立ち寄りました。そこで、同国および地域がカナダとカナダの輸出業者にとって持つ素晴らしい機会を自らの目で確認しました」と、国際貿易大臣のManinder Sidhu閣下は述べています。「EDC とロッテショッピングとのこのパートナーシップは、韓国のような戦略的パートナーと協力することで貿易の多様化に注力するカナダの姿勢を示すものです。私たちは、インド太平洋地域全体でのパートナーシップを引き続き強化し、カナダの経済的結びつきを促進し、カナダ企業に新たな機会を創出し、長期的な繁栄を確保していきます。」

MLP MOU の一環として、EDC とLotte Shoppingの協力は、カナダ企業が韓国やその他のインド太平洋市場により効果的に参入・進出できるよう、市場情報の交換も促進します。このパートナーシップにより、Lotte Shoppingの上級経営陣とカナダの経営者との間で戦略的な交流が促進され、二国間の貿易・経済関係を深める投資やジョイントベンチャー、パートナーシップの可能性を探ることができます。

「EDC とのパートナーシップを大変光栄に思うとともに、この協力がロッテショッピングと共に韓国でナンバーワンのショッピングデスティネーションを創出する取り組みを支援してくれることに、大きな期待を寄せています」と、LOTTE Group の小売本部副会長兼グループ CEO である Samuel Sanghyun Kim 氏は述べています。「第一歩として、EDC からの金融支援を活用し、小売事業におけるショッピング体験をさらに向上させる資本プロジェクトを推進していきます。また、EDC と協力してカナダの最高品質の商品を韓国のお客様に届けるとともに、ベトナム、インドネシア、カナダを含む世界各地のLotte Shoppingのプロジェクトを通じて、パートナーシップをさらに強化するさまざまな機会を模索していくことを楽しみにしています。」

韓国はカナダにとって第7位の物品貿易相手国であり、アジアでは第3位で、2024年の物品二国間貿易額は245億ドルに達しました。カナダは昨年、韓国に76億ドル相当の物品を輸出しており、農産食品、海産物、クリーンテック、ハイテク製品などで成長の機会が広がっています。2015年に署名されたカナダ–韓国自由貿易協定（CKFTA）と、2022年に設立された包括的戦略的パートナーシップは、二国間関係をさらに強化し、アジアでも最もダイナミックでビジネスフレンドリーな市場の一つである韓国におけるカナダの輸出業者に新たな機会を開いています。

Export Development Canada（EDC）は、国内外でカナダ企業の事業展開を支援することを目的とした、カナダ政府の金融系公社です。EDCは、カナダ企業が自信を持って新市場に参入し、財務リスクを抑えながら、ローカルからグローバルへとビジネスを成長させるために必要な金融商品と知識を提供します。EDCとカナダ企業は協力し合いながら、すべてのカナダ人のためにより豊かで、強く、持続可能な経済を構築しています。詳しい情報、および同公社による企業の支援方法については、1-800-229-0575までお電話いただくか、www.edc.caをご覧ください。

