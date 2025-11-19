EDC mendukung pinjaman pertama di Korea Selatan dengan pembiayaan sebesar $200 juta untuk Lotte Shopping

Ini adalah kesepakatan pertama berdasarkan program Market Leader Partnership (MLP) EDC-Lotte

OTTAWA, ON, 19 Nov. 2025 /PRNewswire/ - Hari ini Export Development Canada (EDC) mengumumkan pinjaman sebesar $200 juta untuk Lotte Shopping Co., Ltd, salah satu perusahaan konglomerat ritel terbesar dan paling beragam di Korea Selatan. Ini adalah transaksi pinjaman pertama dari EDC di Korea Selatan. Dan kesepakatan pertama antara Lotte Shopping dan EDC, setelah Nota Kesepahaman program Market Leadership Partnership (MLP) yang baru ditandatangani pada bulan September, yang dapat memberikan bantuan keuangan dari EDC hingga AS$500 juta kepada Lotte Shopping selama tiga tahun ke depan.

Transaksi terkini mencakup jaminan EDC senilai $150 juta bersama Sumitomo Mitsui Banking Corporation selaku mitra perbankan, yang juga akan memberikan tambahan fasilitas langsung senilai $50 juta kepada Lotte Shopping. Pembiayaan ini akan digunakan untuk meningkatkan belanja modal perusahaan dan memperkuat pengoperasian ritel Lotte Shopping di department store, hypermarket, supermarket dan platform e-commerce. Per Desember 2024, Lotte Shopping, perusahaan ritel terkemuka, mengoperasikan 902 gerai di seluruh dunia. Mayoritas gerai berada di Korea Selatan dan terus berkembang di Vietnam dan Indonesia. Lotte Shopping adalah bagian dari Lotte Group, perusahaan konglomerat terbesar kelima di Korea Selatan.

Fasilitas pembiayaan dalam mata uang Won Korea (KRW) ini adalah yang pertama kali bagi EDC. Dengan menyediakan pembiayaan dalam mata uang lokal, EDC memungkinkan mitranya di Korea Selatan, seperti Lotte Shopping, mengelola risiko nilai tukar mata uang asing dengan lebih efektif. Langkah ini menunjukkan komitmen jangka panjang EDC untuk membangun kepercayaan dan memperdalam hubungan di pasar prioritas di Indo Pasifik, termasuk Korea Selatan.

Sejak membuka perwakilan lokal pada bulan Oktober 2023, kehadiran EDC di Korea Selatan terus berkembang. Tim EDC telah memperdalam hubungan dengan berbagai perusahaan dan mitra di Korea Selatan sehingga EDC menjadi kolaborator tepercaya dan kontributor aktif untuk memperluas perdagangan dan investasi Kanada-Korea di Korea Selatan.

"Pencapaian ini adalah babak baru yang menarik bagi EDC di Korea Selatan," kata Alison Nankivell, Presiden dan CEO EDC. "Melalui kemitraan dengan Lotte Shopping, kami bergerak cepat mulai dari penandatanganan perjanjian MLP hingga menyelesaikan transaksi pertama kami. Inilah contoh nyata tentang hasil kerja sama yang kuat. Kesepakatan perintis ini memperlihatkan cara khusus EDC dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal dan menyoroti komitmen kami untuk memperkuat kemitraan maupun mendukung perusahaan Kanada di saat mereka memperluas bisnis di pasar dinamis seperti Korea Selatan. Melalui kemitraan dengan pemimpin industri seperti Lotte Shopping beserta jaringan regional dan keahliannya, kami harap dapat membuka jalur baru bagi eksportir Kanada, mulai dari pertanian pangan hingga teknologi canggih, ke berbagai pasar utama seperti Korea Selatan, Indonesia, Vietnam, dan pasar utama ASEAN lainnya, selagi kami bekerja sama untuk memperkuat hubungan perdagangan Kanada di Indo Pasifik."

"Bulan lalu, saya bepergian di Indo Pasifik bersama Perdana Menteri Carney, termasuk ke Korea Selatan, di mana saya melihat secara langsung berbagai peluang luar biasa yang tersedia di negara dan kawasan ini untuk Kanada dan eksportir Kanada," kata Maninder Sidhu, Menteri Perdagangan Internasional. "Kemitraan antara EDC dan Lotte Shopping menegaskan fokus Kanada terhadap diversifikasi perdagangan melalui kerja sama dengan mitra strategis seperti Korea Selatan. Kami akan terus memperkuat kemitraan di kawasan Indo Pasifik untuk memajukan hubungan ekonomi Kanada, menciptakan peluang bagi bisnis Kanada, dan mencapai kemakmuran jangka panjang."

Sebagai bagian dari Nota Kesepahaman MLP, kerja sama EDC dan Lotte Shopping juga akan mendukung pertukaran intelijen pasar agar perusahaan Kanada dapat lebih menjajaki dan memasuki pasar Korea Selatan maupun Indo Pasifik lainnya. Kemitraan ini juga akan mendorong keterlibatan strategis antara pimpinan senior Lotte Shopping dan pejabat eksekutif Kanada untuk menjajaki potensi investasi, usaha patungan, dan kemitraan di Kanada yang akan memperdalam hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral.

"Kami merasa terhormat dan sangat antusias menjalin kemitraan dengan EDC untuk membantu upaya kami dalam menciptakan destinasi belanja nomor satu di Korea bersama Lotte Shopping," kata Samuel Sanghyun Kim, Vice Chairman & Group CEO Retail HQ di LOTTE Group. "Sebagai langkah awal, kami akan memanfaatkan dukungan finansial dari EDC untuk memfasilitasi berbagai proyek modal guna lebih meningkatkan pengalaman berbelanja dalam pengoperasian ritel kami. Kami juga berharap dapat bekerja sama dengan EDC untuk menghadirkan berbagai produk terbaik dari Kanada kepada pelanggan kami di Korea, selain mengidentifikasi berbagai peluang agar semakin memperkuat kemitraan kami melalui proyek Lotte Shopping di seluruh dunia, termasuk di Vietnam, Indonesia, dan Kanada."

Korea Selatan adalah mitra dagang terbesar ketujuh bagi Kanada dan ketiga di Asia, di mana perdagangan bilateral dalam bentuk barang mencapai $24,5 miliar di tahun 2024. Ekspor barang dari Kanada ke Korea Selatan tahun lalu mencapai $7,6 miliar. Peluang ini semakin berkembang di bidang pertanian pangan, makanan laut, teknologi ramah lingkungan, dan barang berteknologi tinggi. Canada–Korea Free Trade Agreement (CKFTA) yang ditandatangani pada tahun 2015 dan Comprehensive Strategic Partnership yang didirikan pada tahun 2022 semakin memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang baru bagi eksportir Kanada di salah satu pasar yang paling ramah bagi bisnis dan paling dinamis di Asia.

Export Development Canada (EDC) adalah perusahaan keuangan Crown yang khusus membantu perusahaan Kanada agar berdampak di dalam maupun di luar negeri. EDC memiliki produk keuangan dan pengetahuan yang dibutuhkan perusahaan Kanada untuk memasuki pasar baru dengan percaya diri, mengurangi risiko keuangan dan mengembangkan bisnis mereka seiring peralihan dari lokal ke global. Bersama-sama, EDC dan perusahaan Kanada membangun perekonomian yang lebih sejahtera, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan bagi seluruh warga Kanada. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengetahui cara kami membantu perusahaan Anda, hubungi 1-800-229-0575 atau kunjungi www.edc.ca .

