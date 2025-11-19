EDC, 한국에선 처음으로 롯데쇼핑에 2억 달러 대출

EDC- 롯데 마켓 리더 파트너십(MLP) 프로그램에 따른 첫 거래

오타와, 온타리오주, 2025년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 캐나다수출개발공사(Export Development Canada, 줄여서 EDC)가 한국에서 손꼽히는 유통 대기업 롯데쇼핑에 2억 달러 대출을 실시한다고 오늘 밝혔다. EDC로서는 한국에서 처음 있는 대출 거래다. 이는 또 지난 9월 롯데쇼핑과 EDC가 체결한 마켓 리더십 파트너십(MLP) 프로그램 양해각서(MOU)에 따른 첫 거래이기도 하다. 이 각서에 따르면 EDC는 향후 3년간 롯데쇼핑에 5억 달러까지 금융 지원을 할 수 있다.

이번 거래는 은행 파트너인 스미토모 미쓰이(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 은행이 1억 5천만 달러 EDC 보증을 제공하고, 롯데쇼핑에 5천만 달러를 직접 대출해 주는 형태로 진행된다. 조달된 자금은 롯데쇼핑이 자본 지출을 늘리고 백화점, 대형마트, 슈퍼마켓, 이커머스 플랫폼 등 유통 사업 전반을 강화하는 용도로 쓰이게 된다. 유통 선도기업 롯데쇼핑은 2024년 12월 현재 전 세계에 점포 902곳을 운영 중이다. 대부분은 한국에 있고 베트남과 인도네시아에서는 늘어나고 있는 중이다. 롯데쇼핑은 대한민국에서 다섯 번째로 큰 대기업 롯데그룹의 계열사다.

대출은 원화(KRW)로 표시되는데 EDC에게 원화 표시 대출은 이번이 처음이다. EDC는 현지 통화로 자금을 제공하여 롯데쇼핑과 같은 한국 내 파트너사가 환 리스크를 효과적으로 관리하도록 배려하였다. 이번 거래는 한국을 포함한 인도 태평양 주요 시장에서 신뢰를 구축하고 관계를 돈독하게 하려는 EDC의 장기적 포석으로 해석할 수 있다.

EDC는 2023년 10월 한국 지사 설립 이후 한국 내 입지를 꾸준히 넓히고 있다. 한국 기업 및 파트너들과 관계를 강화하여 믿을 수 있는 협력자이자 한-캐나다 간 무역과 투자 확대에 적극 기여하는 기업으로 자리매김하였다.

앨리슨 난키벨(Alison Nankivell) EDC 사장 겸 CEO는 "이번 거래로 한국에서 EDC에게 새 장이 열렸다"며 "롯데쇼핑과 맺은 파트너십을 통해 MLP 계약 체결부터 첫 거래까지 빠르게 진행할 수 있었다. 양사 간 협업의 진가를 확인할 수 있는 좋은 예다. 이번 거래에서 알 수 있듯 EDC는 현지 시장의 니즈에 맞춤형으로 대응하고 있다. 앞으로도 캐나다 기업이 역동적인 한국에서 적극 활동할 수 있도록 파트너십을 강화하고 지원하겠다. 지역 네트워크와 전문성을 겸비한 롯데쇼핑과 같은 업계 선도기업과 협력하여 캐나다 수출기업이 농식품부터 첨단 기술까지 한국과 인도네시아, 베트남, 기타 아세안 주요 시장으로 진출하도록 지원하는 한편 인도 태평양 전역에서 캐나다 무역망을 넓히는 데 기여할 것"이라고 말했다.

마닌더 시두(Maninder Sidhu) 캐나다 무역부장관은 "지난달 카니(Carney) 총리와 함께 한국을 비롯해 인도 태평양 지역을 순방하면서 이 지역 국가들이 캐나다와 수출업체에게 얼마나 큰 기회의 땅인지 직접 확인했다"면서 "EDC와 롯데쇼핑의 파트너십은 한국과 같은 전략적 파트너와 협업하여 무역을 다변화하려는 캐나다의 전략이 잘 드러난 예다. 앞으로도 캐나다와 인도 태평양 지역의 파트너십을 강화하여 캐나다와의 경제적 유대관계가 돈독해지고 또 캐나다 기업이 이 지역에서 장기적으로 좋은 성과를 거두도록 지원하겠다"고 말했다.

EDC와 롯데쇼핑은 또 MLP MOU에 따라 캐나다 기업들이 한국을 비롯한 인도 태평양 시장 진출할 때 관련 시장 정보도 교환할 계획이다. 또한 롯데쇼핑 고위 경영진과 캐나다 경영진 간 전략적 교류를 강화해 캐나다 내 투자처 발굴과 합작법인 설립, 파트너십 체결을 통해 양국 간 무역 및 경제 관계도 심화해 나아갈 방침이다.

김상현 롯데그룹 유통본부 대표이사 부회장은 "EDC와 파트너십을 맺게 되어 영광스럽고 기쁘게 생각한다. 롯데쇼핑은 이를 통해 대한민국 쇼핑 1번지로 도약할 것"이라며 "첫 단계로, EDC에게 확보한 자금을 활용하여 매장의 쇼핑 환경을 한층 더 개선할 계획이다. 또한 EDC와 함께 질 좋은 캐나다 상품을 한국 시장에 선보이는 한편 베트남, 인도네시아, 캐나다 등 전 세계에서 롯데쇼핑 프로젝트를 통해 파트너십을 더욱 강화해 나아갈 것"이라고 말했다.

한국은 캐나다에게 일곱 번째로 큰 상품 교역국으로 아시아에서는 세 번째로 크다. 2024년 양국 간 상품 교역액은 245억 달러로 추정된다. 캐나다는 작년에 상품 76억 달러어치를 한국에 수출했으며, 농식품, 해산물, 청정 기술, 첨단 기술 제품 분야를 중심으로 규모가 늘고 있다. 2015년에 체결된 캐나다-한국 자유무역협정(CKFTA)과 2022년에 체결된 포괄적 전략 파트너십을 계기로 양국 관계는 더욱 돈독해졌으며 아시아에서 특히 역동적이고 기업하기 좋은 한국에서 캐나다 수출기업의 존재감은 꾸준히 높아져 왔다.

EDC 소개

캐나다 수출개발청(EDC)은 국내외에서 캐나다 기업의 영업 활동을 지원하는 금융 왕립 법인이다. 캐나다 기업이 새 시장에 진출할 때 금융 위험을 낮춰 주는 한편 현지에서 글로벌로 사업을 확장할 때 금융 상품과 지식을 제공하는 역할을 한다. EDC는 캐나다 기업과 함께 캐나다인 모두가 성장하고 지속 가능한 경제를 구축하는 데 주력하고 있다. 문의 또는 상담 신청은 1-800-229-0575로 하거나 www.edc.ca를 참조하기 바란다.

