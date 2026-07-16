義大利藝術家 LeiKiè 新 MV 首次公開 PAPgame，Not Just Music 同步擴展 PAPmusic 品牌。

《I Play PAPmusic Game》是第二個樂章，謎團終於揭曉：PAPgame 是一款電玩遊戲。 而這只是個開始⋯⋯

米蘭2026年7月16日 /美通社/ --

觀看官方音樂影片，並探索通往 PAPgame 的第一個線索。

Official artwork from the music video "I Play PAPmusic Game", the new single by Italian artist LeiKiè and the second musical chapter introducing PAPgame, the upcoming first-person video game set in the PAPmusic World.

官方影片 Youtube - I Play PAPmusic Game

當音樂化為敘事。

經歷數週的詢問並吊足人們胃口之後，導演 LeiKiè 今日發行全新單曲及官方音樂錄影帶《I PLAY PAPmusic Game》，正式揭曉 PAPgame 的真正面目：一款靈感來自動畫電影 《PAPmusic – Animation for Fashion》 的電玩遊戲。

這是 PAPgame 揭曉的第二個樂章。

PAPworld 誕生於動畫電影 PAPmusic – Animation for Fashion 的宇宙之中，由 LeiKiè 執導，PAPworld 透過全新的互動式體驗不斷進化。 第一樂章《BREAKING PAPnews》在全球獲得逾 2,000 則媒體報導，並在社群媒體上累積超過 2,000 萬次觀看，國際市場對於不斷擴大的 PAPworld 展現了持續的濃厚興趣。

一個多月以來，大眾一直在猜測 PAPgame 究竟 是：一款桌遊、卡牌遊戲，或者完全不同的東西？ 6 月 5 日發行的音樂錄影帶《BREAKING PAPnews》 刻意留下懸念，成為了未解之謎。

今天，隨著《I Play PAPmusic Game》的發行，第一個重要線索浮出檯面：PAPgame 是一款電玩遊戲。

一款透過音樂述說故事的遊戲

電玩遊戲的介紹一般是透過預告片、遊戲畫面或試玩體驗版。 PAPmusic 則走向另一條道路。 繼《BREAKING PAPnews》繽紛的潮流美學之後，LeiKiè 採用迥然不同的視覺語言。 在《I PLAY PAPmusic game》中，以小丑皮耶羅（Pierrot）為靈感的詩意黑白場景，與充滿活力的遊戲片段交錯呈現，逐步揭露繽紛的 PAPworld。 不只是推廣遊戲，每支音樂錄影帶逐步拓展其敘事宇宙。 在 PAPworld，音樂不只是配樂，而是延續故事的書寫。

《I Play PAPmusic Game》：能量、諷刺與想像力

鮮明的電音流行曲風、輕快的節奏與朗朗上口的副歌，《I Play PAPmusic Game》讚頌玩樂、微笑與擁抱意外的喜悅，同時保留 LeiKiè's 創作宇宙的標誌性諷刺與超現實精神。

在充滿能量的電音流行曲風之下，蘊藏著簡單卻深具意義的訊息：以遊戲、創意與想像力面對障礙，並克服悲傷。

在標誌性怪物、PAPrank、PAPlove、T 恤幽靈與一連串超現實奇遇交織的世界中，這款遊戲化作一種隱喻，鼓勵以諷刺、樂觀與創意自由回應人生挑戰。 在 PAPworld 中，悲傷的時刻轉化為自嘲、節奏、色彩以及對微笑的渴望。 這種情感的轉化也在音樂錄影帶中具體呈現，明亮的遊戲畫面慢慢取代了受小丑皮耶羅啟發的詩意黑白片段，描繪小丑皮耶羅從「如果我是悲傷的⋯⋯」到渴望玩樂的情緒變化，最終在 PAPgame 衝擊性的繽紛畫面中迎來高潮。

PAPgame 首次試玩的真實滋味

PAPgame 首次邀請大眾參與。 米蘭地標主教座堂廣場化身超現實流行宇宙，在動畫電影中登場的眾多超現實角色、場景與物件現身其中。 在整支影片中，氛圍隨神秘符號、怪物、排行榜與代表性物件嶄露而不斷變化，僅僅透露更龐大體驗的部分片段。 散播愛心的 PAPlove，不再鼓勵暴力，而是將事件化為舞蹈、幽默以及意想不到的互動。

和動畫電影一樣，PAPmusic Game 持續透過音樂、色彩、諷刺與想像探索現實，並以正向態度和親身參與為基礎，打造互動式體驗。 雖然這支影片首次真實呈現 PAPgame，但其中許多線索仍刻意保持未加說明。 作為音樂旅程的第二篇章，同時作為電玩遊戲介紹，藝術家邀請觀眾以新視角對自身提問。 每一支即將推出的影片都將揭示拼圖的另一部分，引領觀眾一步一步走向 PAPgame 正式發行日。

為何 PAP 粉絲熱愛「PAPed Up」

PAPmusic 創作者 LeiKiè 表示：「這段旅程中最令人欣慰的部分，是聆聽那些已經成為『PAPed Up』的人們的聲音。

在米蘭博科尼大學 (Bocconi University) 廣播電台訪談中，我詢問該節目三位主持人的其中之一，他覺得『PAPed Up』代表的意義是什麼。 他的回答完美展現了我們宇宙的精神。

電台主持人的回覆是：

『成為「PAPed Up」意味著透過心靈之眼，以更大的喜悅看待世界，並在可能的情況下，以更輕盈且更快樂的精神凝聚人心。』」

謎團尚未解開：關於 PAPgame 的許多問題仍待解答。

雖然 PAPmusic Game 終於開始曝光，但還有很多問題仍然刻意未加解釋：

有多少 來自 動畫電影 PAPmusic 的角色會進入 PAPgame？ 玩家真的能遇到所有角色嗎？

來自 的角色會進入 PAPgame？ 玩家真的能遇到所有角色嗎？ 遊戲中的許多元素直接源自於 PAPmusic 。 大家真能認得全部嗎？

。 大家真能認得全部嗎？ 影像顯示 第一人稱視角 。 這真的是玩 PAPgame 遊戲的方式嗎？

。 這真的是玩 遊戲的方式嗎？ 他們在神秘的 Ghost PAPtees 背後隱藏了哪些秘密？

未來的音樂錄影帶篇章將持續揭露新線索，並逐步擴大 PAPworld，直到 PAPgame 正式推出為止。

關於 PAPmusic

PAPmusic 是由義大利導演、詞曲創作人暨表演者 LeiKiè 所創立，並由 Not Just Music S.r.l. 製作的擴展型娛樂宇宙。 源自動畫電影 PAPmusic – Animation for Fashion，該計畫融合動畫、原創音樂、時尚、幽默與敘事，並漸漸發展成名為 PAPworld 的跨媒體生態系統。 繼電影、原創歌曲、音樂錄影帶與時尚周邊商品推出後，PAPworld 現正透過即將登場的 PAPgame 持續擴展，其創作宇宙將延伸進入互動式體驗的場域。 每一次的新作發行都為 PAPworld 增添新篇章，並以獨創的敘事手法逐步連結電影、音樂與電玩遊戲。

網站：PAPmusic 網站

You Tube: YouTube PAPmusic

TikTok: @papmusicofficial

Instagram: @papmusicofficial

觀看官方音樂影片，並探索通往 PAPgame 的第一個線索。

官方影片 Youtube - I Play PAPmusic Game

每段影片都會透露新線索。

SOURCE Not Just Music S.r.l.