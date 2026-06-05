PAPmusic 發表新歌《BREAKING PAPnews》，以時尚、音樂及超現實流行曲風，進一步拓展品牌宇宙

由藝術家兼導演 LeiKiè 創立的 PAPmusic，透過動畫、流行文化及視覺敘事持續拓展其國際影響力{

米蘭2026年6月5日 /美通社/ -- 6月5日，藝術家兼導演 LeiKiè 推出舞曲流行新單曲《BREAKING PAPnews》，進一步拓展跨媒體 PAPmusic – Animation for Fashion 宇宙。

欣賞《BREAKING PAPnews》官方音樂影片，一同走進日漸擴展的 PAPworld：https://www.youtube.com/watch?v=cwRYwX4_DAk

LeiKiè, the creator of PAPmusic, announces Breaking PAPnews.

PAPmusic – Animation for Fashion 起初是一部非傳統動畫電影，融合時尚、音樂、設計、流行文化與意大利藝術傳統，後來逐步發展成獨立的意大利娛樂項目，擁有自成一格的視覺識別和敍事風格。

這部長片以米蘭、羅馬、威尼斯及龐貝為背景，構建出絢麗迷人的超現實視覺世界，把浪漫喜劇、音樂、時尚文化及流行幽默結合成一種鮮明易辨的風格。

經歷 50 多項國際肯定（包括獎項榮譽及官方入選）、走遍意大利各地影院的漫長 PAPtour，以及日益活躍的社群持續成長後，PAPmusic 現正式向 「PAPworld」 開放大門——這是一個融合電影、音樂、動畫、生活風格、時尚及流行文化的創意生態系統。

而這正是「BREAKING PAPnews」隆重登場的時刻。《BREAKING PAPnews》絕非僅僅是一首歌曲。此乃浩瀚宇宙發出的首個訊號，而那片未知之境正待探索。

— LeiKiè

LeiKiè 這首新作並非一首簡單的歌，而是一個更廣闊跨媒體宇宙的首個訊號。

單曲以活力十足的電子舞曲流行風格為基礎，巧妙交織電視語言、社交媒體文化和卡通風視覺元素，締造出既諷刺又迷幻而且瞬間可辨的影音體驗。

在整段影片中，LeiKiè 不斷變換不同的流行身分及反覆出現的標誌性造型，而這些元素已逐漸成為 PAPworld 視覺語言的一部分。

最重要的是，《BREAKING PAPnews》 終於揭開了數月來一直引起意大利觀眾好奇的謎團。

在社交媒體上公佈的神秘「PAPnews」，其實並不是許多支持者想像中的 PAPmusic 2 發行，而是一個稱為 PAPgame 的項目。

正是這個名為 PAPgame 的神秘新項目，持續引發外界對不斷擴展的 PAPworld 體驗的好奇與期待。儘管部分畫面或會喚起社交或卡牌遊戲的聯想，但這個項目的真實面貌，目前仍刻意保持神秘。

關於 LeiKiè

創作者 LeiKiè 是積極創新的藝術家、導演兼唱作歌手，以跨媒體創意及流行身份為其鮮明印記，她持續打造一個自主且極具辨識度的敘事宇宙，讓音樂、動畫、時尚與超現實流行美學在其中不斷交融。

關於 PAPmusic

PAPmusic – Animation for Fashion 是獨立的意大利跨媒體娛樂項目，由藝術家兼導演 LeiKiè 創作，Not Just Music S.r.l. 製作。當中把動畫、音樂、時尚、流行文化和視覺敍事融合成名為 PAPworld 的絢麗超現實宇宙。

PAPworld 的新階段已正式展開。 更多 PAPnews 即將來臨。

追蹤日益擴大的 PAPworld：

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SOURCE Not Just Music S.r.l.