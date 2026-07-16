Artis Italia LeiKiè Perkenalkan PAPgame Dalam Video Musik Terbaru Saat Not Just Music Memperluas Merek PAPmusic.

"I Play PAPmusic Game" adalah bab musik kedua yang mengungkap misteri ini: PAPgame adalah video game. Namun ini baru permulaan…

MILAN, 16 Juli, 2026 /PRNewswire/ --

Saksikan video musik resminya dan temukan petunjuk awal yang mengarah ke PAPgame.

Official artwork from the music video "I Play PAPmusic Game", the new single by Italian artist LeiKiè and the second musical chapter introducing PAPgame, the upcoming first-person video game set in the PAPmusic World.

Video Resmi di You Tube - I Play PAPmusic Game

Ketika Musik Menjadi Sarana Bercerita.

Setelah berminggu-minggu memicu pertanyaan dan rasa penasaran yang kian besar, hari ini sutradara LeiKiè merilis single baru dan video musik resmi "I PLAY PAPmusic Game", yang resmi mengungkap PAPgame: sebuah video game yang terinspirasi dari film animasi PAPmusic – Animation for Fashion.

Ini adalah bab musik kedua dalam pengungkapan PAPgame.

Lahir dari dunia film animasi PAPmusic – Animation for Fashion dan disutradarai LeiKiè, PAPworld terus berkembang melalui pengalaman interaktif yang baru. Bab musik pertama, "BREAKING PAPnews," menghasilkan lebih dari 2.000 rekaman media terverifikasi di seluruh dunia dan lebih dari 20 juta penayangan di media sosial, yang menunjukkan minat dunia internasional yang kian besar terhadap PAPworld yang terus berkembang.

Selama lebih dari sebulan, masyarakat bertanya-tanya apa sebenarnya PAPgame : permainan papan, permainan kartu, atau sama sekali berbeda? Video musik "BREAKING PAPnews" yang dirilis pada tanggal 5 Juni sengaja tidak mengungkapkan misteri ini.

Hari ini, saat peluncuran "I Play PAPmusic Game", petunjuk besar pertama akhirnya terungkap: PAPgame adalah video game.

Video game yang diceritakan melalui musik

Video game biasanya diperkenalkan melalui trailer, cuplikan gameplay, atau demo yang bisa dicoba. PAPmusic menggunakan cara yang berbeda. Setelah estetika pop yang penuh warna dalam "BREAKING PAPnews", kini LeiKiè menggunakan bahasa visual yang benar-benar berbeda. Dalam "I PLAY PAPmusic game", adegan hitam putih yang puitis dan terinspirasi oleh Pierrot tampil silih berganti dengan rangkaian adegan gameplay yang dinamis, di man PAPworld yang penuh warna pelan-pelan mulai terungkap. Bukan sekadar mempromosikan video game tersebut, setiap video musik secara bertahap memperluas dunia ceritanya. Di PAPworld, musik mengiringi sebuah cerita dan terus menuliskannya.

"I Play PAPmusic Game": Energi, Ironi, dan Imajinasi

Dengan suara electro-pop yang semarak, irama yang menghentak, dan chorus yang langsung melekat di ingatan, "I Play PAPmusic Game" merayakan kegembiraan dalam bermain, tersenyum dan menerima hal-hal tak terduga, sekaligus mempertahankan nuansa ironi dan surealis yang menjadi ciri khas dunia kreatif LeiKiè.

Di balik alunan musik elektro-pop yang energik, ada pesan yang sederhana namun bermakna: untuk menghadapi rintangan dan mengatasi kesedihan melalui permainan, kreativitas, dan imajinasi.

Di tengah kehadiran monster ikonik, PAPrank, PAPlove, hantu yang mengenakan kaus, dan pertemuan surealis yang tak terhitung banyaknya, permainan ini menjadi metafora untuk menghadapi tantangan hidup dengan ironi, optimisme, dan kebebasan berkreasi. Di PAPworld, momen kesedihan berubah menjadi kemampuan menertawakan diri sendiri, irama, warna, dan dorongan untuk tersenyum. Perubahan emosional ini juga jelas terlihat dalam video musik tersebut, di mana adegan puitis hitam putih yang terinspirasi oleh Pierrot pelan-pelan berganti menjadi adegan permainan penuh warna setelah proses emosional karakter Pierrot dari "Bila aku merasa sedih…" menjadi keinginan untuk bermain dan mencapai puncaknya dalam ledakan warna-warni PAPgame.

Pengalaman nyata pertama tentang PAPgame

Untuk pertama kalinya, masyarakat diundang menghadiri PAPgame. Piazza Duomo yang ikonik di Milan berubah menjadi dunia pop surealis berisi banyak karakter, lingkungan dan objek surealis yang telah diperkenalkan dalam film animasinya. Di sepanjang video klip tersebut, suasananya terus berubah ketika simbol misterius, monster, papan peringkat, dan benda ikonik bermunculan , yang hanya mengungkap sekelumit pengalaman yang jauh lebih besar. Simbol hati menebarkan PAPlove, tidak mendorong kekerasan namun mengubah pertemuan menjadi tarian, humor, dan interaksi tak terduga.

Sama seperti dalam film animasinya, PAPmusic Game terus mengeksplorasi realita melalui musik, warna, ironi, imajinasi, dan menciptakan pengalaman interaktif berdasarkan sikap positif dan partisipasi. Meskipun video klip ini menyajikan gambaran nyata pertama tentang PAPgame, banyak petunjuknya sengaja tidak dijelaskan. Sebagai bab kedua dari perjalanan musik yang memperkenalkan video game tersebut, bab ini mengajak penonton mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru pada diri sendiri. Setiap klip video berikutnya akan mengungkap bagian lain dari teka-teki tersebut, pelan-pelan memandu penonton selangkah demi selangkah menuju peluncuran resmi PAPgame.

Mengapa penggemar PAP senang menjadi 'PAPed Up'

Kata LeiKiè, pencipta PAPmusic: "Bagian yang paling memuaskan dari perjalanan ini adalah mendengarkan orang-orang yang menjadi 'PAPed Up'.

Dalam sebuah wawancara dengan Bocconi University Radio di Milan, saya bertanya kepada salah satu dari tiga pembawa acara program tersebut tentang arti menjadi "PAPed Up." Jawabannya benar-benar menggambarkan semangat dunia kami.

Jawaban pembawa acara radio tersebut:

"Menjadi 'PAPed Up' berarti melihat dunia dengan kegembiraan lebih besar melalui mata hati dan, jika memungkinkan, dengan semangat yang lebih ringan dan lebih bahagia yang menyatukan semua orang."

Misteri ini belum berakhir: Masih banyak pertanyaan tentang PAPgame yang belum terjawab.

Meskipun PAPmusic Game akhirnya mulai terungkap, masih banyak pertanyaan yang sengaja tidak dijawab:

Berapa banyak karakter dari film animasi PAPmusic akan muncul di PAPgame? Apakah para pemain akan bertemu mereka semua?

dari akan muncul di PAPgame? Apakah para pemain akan bertemu mereka semua? Banyak item dalam game ini langsung berasal dari PAPmusic . Apakah masyarakat akan mengenali semuanya?

. Apakah masyarakat akan mengenali semuanya? Gambar-gambar tersebut menunjukkan sudut pandang orang pertama . Apakah seperti ini cara bermain " PAPgame ?

. Apakah seperti ini cara bermain " ? Rahasia apa yang mereka sembunyikan di balik Ghost PAPtees yang misterius?

Bab-bab selanjutnya dari video musik ini akan terus mengungkap berbagai petunjuk baru, pelan-pelan memperluas PAPworld hingga peluncuran resmi PAPgame.

Tentang PAPmusic

PAPmusic adalah dunia hiburan yang terus berkembang yang diciptakan oleh sutradara, penulis lagu, dan artis LeiKiè asal Italia serta diproduksi oleh Not Just Music S.r.l. Proyek ini lahir bersamaan dengan film animasi PAPmusic – Animation for Fashion, yang memadukan animasi, musik orisinal, mode, humor, dan penceritaan dalam ekosistem lintas media yang terus berkembang dan dikenal sebagai PAPworld. Setelah peluncuran film, lagu orisinal, video musik, dan merchandise yang terinspirasi dari dunia mode, PAPworld kini melanjutkan ekspansinya melalui PAPgame, yakni video game yang akan dirilis dan memperluas dunia kreatif yang sama menjadi pengalaman interaktif. Setiap rilis baru menambahkan bab baru ke dalam PAPworld, yang secara bertahap menghubungkan dunia perfilman, musik, dan video game melalui pendekatan naratsi yang orisinal.

Situs web: Situs Web PAPmusic

YouTube: YouTube PAPmusic

TikTok: @papmusicofficial

Instagram: @papmusicofficial

Saksikan video musik resminya dan temukan petunjuk awal yang mengarah ke PAPgame.

Video Resmi di You Tube - I Play PAPmusic Game

Setiap klip video mengungkap petunjuk baru.

SOURCE Not Just Music S.r.l.